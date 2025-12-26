Сын Тины Кароль показался на сцене рядом с мамой — его уже не узнать (фото)

Поддержите нас UA
Рождественский концерт Тины Кароль во Львове стал по-настоящему трогательным не только для зрителей, но и для самой певицы. 25 декабря на сцене Львовского национального академического театра оперы и балета Кароль ждал неожиданный сюрприз — ее 17-летний сын Вениамин.

Парень, который уже много лет живет и учится в Великобритании, специально приехал в Украину на зимние каникулы. Во время концерта он появился на сцене и подарил маме букет белых роз, чем растрогал зал и саму артистку. За это время Вениамин заметно повзрослел и изменился настолько, что его трудно узнать. Трогательное видео опубликовали на фан-аккаунте Тины Кароль в Instagram.

Вениамин живет в Великобритании с 2014 года, поэтому Тина Кароль видится с сыном преимущественно только во время каникул. Именно поэтому такие встречи для певицы имеют особую ценность.

Концерт Тины Кароль во Львове

На рождественском концерте во Львове Кароль впервые презентовала альбом "Любовь. Слезы. Манифест", релиз которого запланирован на 20 марта — к 20-летию творческой карьеры артистки. В пластинку вошли переведенные версии культовых хитов певицы, среди которых "Ніченька", "Полюси", "Життя триває" и "Здатися ти завжди встигнеш".

Что известно о сыне Тины Кароль

Сын звезды учится в престижной школе близ Лондона — Repton Preparatory School. Он свободно владеет английским, французским и испанским языками и уже определился с будущей профессией: политология, экономика и бизнес. После завершения обучения Вениамин планирует вернуться в Украину.

