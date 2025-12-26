Сын Тины Кароль показался на сцене рядом с мамой — его уже не узнать (фото)

Рождественский концерт Тины Кароль во Львове стал по-настоящему трогательным не только для зрителей, но и для самой певицы. 25 декабря на сцене Львовского национального академического театра оперы и балета Кароль ждал неожиданный сюрприз — ее 17-летний сын Вениамин.

Парень, который уже много лет живет и учится в Великобритании, специально приехал в Украину на зимние каникулы. Во время концерта он появился на сцене и подарил маме букет белых роз, чем растрогал зал и саму артистку. За это время Вениамин заметно повзрослел и изменился настолько, что его трудно узнать. Трогательное видео опубликовали на фан-аккаунте Тины Кароль в Instagram.

Тина Кароль и Вениамин Фото: Instagram

Вениамин живет в Великобритании с 2014 года, поэтому Тина Кароль видится с сыном преимущественно только во время каникул. Именно поэтому такие встречи для певицы имеют особую ценность.

Сын Тины Кароль на сцене Фото: Instagram

Концерт Тины Кароль во Львове

На рождественском концерте во Львове Кароль впервые презентовала альбом "Любовь. Слезы. Манифест", релиз которого запланирован на 20 марта — к 20-летию творческой карьеры артистки. В пластинку вошли переведенные версии культовых хитов певицы, среди которых "Ніченька", "Полюси", "Життя триває" и "Здатися ти завжди встигнеш".

Что известно о сыне Тины Кароль

Сын звезды учится в престижной школе близ Лондона — Repton Preparatory School. Он свободно владеет английским, французским и испанским языками и уже определился с будущей профессией: политология, экономика и бизнес. После завершения обучения Вениамин планирует вернуться в Украину.

