Тіна Кароль вразила ефектною сукнею за 157 тисяч гривень (фото)
Українська співачка Тіна Кароль виступила на концерті у незвичному вбранні. Для появи на публіці зірка обрала леопардову сукню від відомого бренду BALYKINA.
Артистка дала концерт у Чернівцях і з’явилась перед фанатами в ефектному образі із нової колекції осінь-зима 2026/2027. Відповідними фото Кароль поділилась на сторінці в Instagram (tina_karol).
Кароль вразила леопардовим образом
Співачка вийшла на сцену у сукні Iman із леопардовим візерунком від бренду BALYKINA. Корсетний аутфіт має вставки з леопардових паєток і прохолодної блакитної тканини, які з’єднані металевими люверсами.
Також сукня Кароль вирізняється витонченими зав’язками на бретелях і стегнах, а нижня частина вбрання розширюється м’якими клиноподібними вставками, що ефектно рухаються під час ходьби. Лаконічного вигляду образу додає застібка-блискавка на спині.
Вартість сукні співачки становить 157 500 гривень. Зірка доповнила аутфіт коричневими чоботами зі шнурівкою, локонами та природнім макіяжем.
Шанувальники залишились під приємним враженням від образу Кароль. Вони зазначили, що співачці дуже личить леопардова сукня.
- "Красуня! Дуже атмосферна";
- "Неймовірно";
- "Крутезна!";
- "Нереально красива";
- "Прекрасна";
- "Образ неймовірний";
- "Дуже пасує Тіні ця сукня";
- "Незвичний вибір сукні".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Тіна Кароль лише влітку цього року отримала водійське посвідчення. Тепер знаменитість розсікає дорогами на розкішному автомобілі Lexus.
- Також співачка у листопаді святкуватиме 18-річчя сина Веніаміна. Зараз хлопець навчається за кордоном. Артистка розповіла, коли він повернеться до України.
Крім того, Тіна Кароль з’явилася у спортивному образі та продемонструвала помітно стрункішу фігуру, що одразу викликало активне обговорення в соцмережах.