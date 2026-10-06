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Тіна Кароль вразила ефектною сукнею за 157 тисяч гривень (фото)

Як виглядає зараз Тіна Кароль
Тіна Кароль | Фото: Instagram

Українська співачка Тіна Кароль виступила на концерті у незвичному вбранні. Для появи на публіці зірка обрала леопардову сукню від відомого бренду BALYKINA.

Артистка дала концерт у Чернівцях і з’явилась перед фанатами в ефектному образі із нової колекції осінь-зима 2026/2027. Відповідними фото Кароль поділилась на сторінці в Instagram (tina_karol).

Кароль вразила леопардовим образом

Співачка вийшла на сцену у сукні Iman із леопардовим візерунком від бренду BALYKINA. Корсетний аутфіт має вставки з леопардових паєток і прохолодної блакитної тканини, які з’єднані металевими люверсами.

Також сукня Кароль вирізняється витонченими зав’язками на бретелях і стегнах, а нижня частина вбрання розширюється м’якими клиноподібними вставками, що ефектно рухаються під час ходьби. Лаконічного вигляду образу додає застібка-блискавка на спині.

Видео дня
Сукня Тіни Кароль на концерті
Сукня Тіни Кароль
Фото: Instagram
Сукня Тіни Кароль на концерті
Сукня Тіни Кароль
Фото: Instagram
Сукня Тіни Кароль на концерті
Сукня Тіни Кароль
Фото: Instagram
Сукня Тіни Кароль на концерті
Сукня Тіни Кароль на концерті
Сукня Тіни Кароль на концерті

Вартість сукні співачки становить 157 500 гривень. Зірка доповнила аутфіт коричневими чоботами зі шнурівкою, локонами та природнім макіяжем.

Тіна Кароль
Сукня Кароль за 157 500 гривень
Фото: Скріншот

Шанувальники залишились під приємним враженням від образу Кароль. Вони зазначили, що співачці дуже личить леопардова сукня.

  • "Красуня! Дуже атмосферна";
  • "Неймовірно";
  • "Крутезна!";
  • "Нереально красива";
  • "Прекрасна";
  • "Образ неймовірний";
  • "Дуже пасує Тіні ця сукня";
  • "Незвичний вибір сукні".
Тіна Кароль
Реакція фанатів на сукню Тіни Кароль
Фото: Instagram
Тіна Кароль
Реакція фанатів на сукню Тіни Кароль
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Тіна Кароль з’явилася у спортивному образі та продемонструвала помітно стрункішу фігуру, що одразу викликало активне обговорення в соцмережах.