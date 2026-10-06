Тіна Кароль вразила ефектною сукнею за 157 тисяч гривень (фото)

Українська співачка Тіна Кароль виступила на концерті у незвичному вбранні. Для появи на публіці зірка обрала леопардову сукню від відомого бренду BALYKINA.

Артистка дала концерт у Чернівцях і з’явилась перед фанатами в ефектному образі із нової колекції осінь-зима 2026/2027. Відповідними фото Кароль поділилась на сторінці в Instagram (tina_karol).

Кароль вразила леопардовим образом

Співачка вийшла на сцену у сукні Iman із леопардовим візерунком від бренду BALYKINA. Корсетний аутфіт має вставки з леопардових паєток і прохолодної блакитної тканини, які з’єднані металевими люверсами.

Також сукня Кароль вирізняється витонченими зав’язками на бретелях і стегнах, а нижня частина вбрання розширюється м’якими клиноподібними вставками, що ефектно рухаються під час ходьби. Лаконічного вигляду образу додає застібка-блискавка на спині.

Видео дня

Сукня Тіни Кароль Фото: Instagram Сукня Тіни Кароль Фото: Instagram Сукня Тіни Кароль Фото: Instagram

Вартість сукні співачки становить 157 500 гривень. Зірка доповнила аутфіт коричневими чоботами зі шнурівкою, локонами та природнім макіяжем.

Сукня Кароль за 157 500 гривень Фото: Скріншот

Шанувальники залишились під приємним враженням від образу Кароль. Вони зазначили, що співачці дуже личить леопардова сукня.

"Красуня! Дуже атмосферна";

"Неймовірно";

"Крутезна!";

"Нереально красива";

"Прекрасна";

"Образ неймовірний";

"Дуже пасує Тіні ця сукня";

"Незвичний вибір сукні".

Реакція фанатів на сукню Тіни Кароль Фото: Instagram Реакція фанатів на сукню Тіни Кароль Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Тіна Кароль лише влітку цього року отримала водійське посвідчення. Тепер знаменитість розсікає дорогами на розкішному автомобілі Lexus.

Також співачка у листопаді святкуватиме 18-річчя сина Веніаміна. Зараз хлопець навчається за кордоном. Артистка розповіла, коли він повернеться до України.

Крім того, Тіна Кароль з’явилася у спортивному образі та продемонструвала помітно стрункішу фігуру, що одразу викликало активне обговорення в соцмережах.