Шэрон Стоун появилась в платье от украинского бренда за 65 тысяч гривен (фото)

68-летняя американская актриса Шэрон Стоун снялась для журнала Variety. Для фотосессии она выбрала платье украинского бренда J'amemme.

Стоимость звездного наряда достигает 65 тысяч гривен. Интересно, что Стоун уже не впервые выбирает для выхода в свет вещи от украинских дизайнеров. Соответствующие снимки опубликованы в Instagram-stories (sharonstone).

Для новой фотосессии голливудская актриса выбрала бежевое платье Cupidon Sequin украинского бренда J’amemme. Наряд обладает мерцающим эффектом, который подчеркивает фигуру знаменитости. Высокий разрез обнажает ногу и придает образу элегантности и смелости.

В качестве верхней одежды Стоун выбрала пушистую накидку молочного цвета, которая гармонично сочетается с платьем. Образ дополняют аксессуары и бежевые туфли на высоком каблуке.

Видео дня

Шэрон Стоун Шэрон Стоун Шэрон Стоун

Отметим, что стоимость платья составляет около 65,4 тысячи гривен.

В новом интервью Шэрон Стоун откровенно рассказала, как перенесла разрыв позвоночной артерии, кровоизлияние в мозг и инсульт. На восстановление после этого ушло семь лет. В тот период она лишилась права опеки над своим приемным сыном Роаном, которому сейчас 26 лет.

Когда звезду спрашивают, как ей удалось возобновить карьеру, она просто отвечает: "Никак". Однако на самом деле Стоун снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в картине Мартина Скорсезе "Казино" вместе с Робертом Де Ниро — за эту роль она получила "Золотой глобус" и была номинирована на "Оскар" в номинации "Лучшая актриса".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Шэрон Стоун появилась на публике в эффектном красном комбинезоне. Она стала гостьей Концерта коллекции красных платьев Американской ассоциации сердца 2025.

Также знаменитость снялась для обложки Vogue Adria, позируя в элегантном костюме украинского бренда. Образ Стоун в светлом пиджаке, в котором она позирует на фоне пышной листвы, стал ключевым в фотосессии для известного глянцевого издания.

Кроме того, Шэрон Стоун похвасталась успехами своего среднего сына. Лерд Вонн появился на фоне Университета Юты, где он изучает медицину.