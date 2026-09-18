Шерон Стоун засвітилася в сукні від українського бренду за 65 тисяч гривень (фото)

68-річна американська акторка Шерон Стоун знялась для видання Variety. Для фотосесії вона обрала сукню українського бренду J'amemme.

Вартість зіркового наряду сягає 65 тисяч гривень. Цікаво, що Стоун вже не вперше обирає для виходу у світ речі від українських дизайнерів. Відповідні знімки оприлюднено в Instagram-stories (sharonstone).

Для нової фотосесії голлівудська акторка обрала бежеву сукню Cupidon Sequin українського бренду J’amemme. Наряд має мерехтливий ефект, який підкреслює фігуру знаменитості. Високий розріз оголює ногу й додає образу елегантності та сміливості.

Наверх Стоун обрала пухнасту накидку молочного кольору, яка гармонійно поєднується із сукнею. Аутфіт доповнюють аксесуари та бежеві туфлі на високих підборах.

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Шерон Стоун Шерон Стоун Шерон Стоун

Зазначимо, що вартість сукні становить близько 65,4 тисячі гривень.

У новому інтерв’ю Шерон Стоун відверто поділилась, як перенесла розрив хребцевої артерії, крововилив у мозок та інсульт. На відновлення після цього пішло сім років. У той період вона втратила право опіки над своїм названим сином Роаном, якому зараз 26 років.

Коли зірку запитують, як їй вдалося відновити кар’єру, вона просто відповідає: «Ніяк». Проте насправді Стоун знялася в понад 40 фільмах, зокрема у стрічці Мартіна Скорсезе «Казино» разом із Робертом Де Ніро — за цю роль вона отримала «Золотий глобус» і була номінована на «Оскар» як найкраща акторка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Шерон Стоун вийшла у світ в ефектному червоному комбінезоні. Вона стала гостею Концерту колекції червоних суконь Американської асоціації серця 2025.

Також знаменитість знялася для обкладинки Vogue Adria, позуючи в елегантному костюмі українського бренду. Образ Стоун у світлому піджаку, у якому вона позує на фоні пишного листя, став ключовим у фотосесії для відомого глянцю.

Крім цього, Шерон Стоун похвалилася успіхами середнього сина. Лерд Вонн показався на фоні Університету Юти, де він вивчає медицину.