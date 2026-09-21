Как у Тины Кароль: Дорофеева появилась в платье за 45 тысяч гривен (фото)
Украинская певица Надя Дорофеева появилась на публике в эффектном платье от украинского бренда BALYKINA. Стоимость такого наряда достигает 45 тысяч гривен.
Знаменитость пригласили в качестве судьи на новый сезон шоу "Фабрика звезд". Для этого мероприятия Дорофеева выбрала изысканное атласное платье. Соответствующие снимки звезда опубликовала в Instagram (nadyadorofeeva).
Так, на съемках шоу певица продемонстрировала изящный наряд. Она надела облегающее атласное платье голубого цвета с открытыми плечами. Внимание привлекает глубокое декольте и акцент на фигуре Дорофеевой.
Звезда решила сделать укладку в виде волн на длинные волосы, а макияж — легкий, с акцентом на глаза. Такое сочетание выглядит нежно и в то же время соблазнительно.
Интересно, что платье Дорофеевой от украинского бренда BALYKINA. Оно стоит 44 500 гривен.
В таком же наряде ранее на публике появлялась певица Тина Кароль. Она выступила на конкурсе "Мисс Львов" в розовом платье.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Американская актриса Шэрон Стоун снялась для журнала Variety. Для фотосессии она выбрала платье украинского бренда J'amemme.
- Эшли Парк посетила премьеру четвёртого сезона сериала "Эмили в Париже" в платье украинского бренда. Актриса предстала в роскошном серебристом образе.
Кроме того, украинская певица Кристина Соловий появилась на публике в экстравагантном наряде от украинского бренда TONiA. В настоящее время такое платье стоит 68 тысяч гривен.