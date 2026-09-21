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Як у Тіни Кароль: Дорофєєва засвітилась у сукні за 45 тисяч гривень (фото)

Як виглядає Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва | Фото: Instagram

Українська співачка Надя Дорофєєва з’явилась на публіці в ефектній сукні від українського бренду BALYKINA. Ціна такого образу сягає 45 тисяч гривень.

Знаменитість запросили суддею на новий сезон шоу "Фабрика зірок". Для цієї події Дорофєєва обрала вишукану атласну сукню. Відповідні кадри зірка оприлюднила в Instagram (nadyadorofeeva).

Так, на зйомках шоу співачка показала витончений аутфіт. Вона одягла обтислу атласну сукню блакитного кольору з відкритими плечима. Увагу привертає глибоке декольте та акцент на фігурі Дорофєєвої.

Як виглядає Дорофєєва
Образ Дорофєєвої на шоу
Фото: Instagram
Як виглядає Дорофєєва
Образ Дорофєєвої на шоу
Фото: Instagram
Як виглядає Дорофєєва
Образ Дорофєєвої на шоу
Фото: Instagram
Як виглядає Дорофєєва
Образ Дорофєєвої на шоу
Фото: Instagram
Як виглядає Дорофєєва
Образ Дорофєєвої на шоу
Фото: Instagram
Як виглядає Дорофєєва
Образ Дорофєєвої на шоу
Фото: Instagram
Як виглядає Дорофєєва
Як виглядає Дорофєєва
Як виглядає Дорофєєва
Як виглядає Дорофєєва
Як виглядає Дорофєєва
Як виглядає Дорофєєва

Зірка вирішила зробити укладку у вигляді хвиль на довге волосся, а макіяж – легкий з акцентом на очі. Таке поєднання виглядає ніжно та водночас спокусливо.

Цікаво, що сукня Дорофєєвої від українського бренду BALYKINA. Вона коштує – 44 500 гривень.

Видео дня

У такому ж наряді раніше на публіці з’являлась співачка Тіна Кароль. Вона виступила на конкурсі "Міс Львів" у сукні рожевого кольору.

Сукня від BALYKINA за 45 тисяч гривень
Сукня українського бренду BALYKINA
Фото: Скріншот
Образ Тіни Кароль
Тіна Кароль у сукні від BALYKINA
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, українська співачка Христина Соловій з’явилась на публіці в екстравагантному образі від українського бренду TONiA. Наразі така сукня коштує 68 тисяч гривень.