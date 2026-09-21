Як у Тіни Кароль: Дорофєєва засвітилась у сукні за 45 тисяч гривень (фото)

Українська співачка Надя Дорофєєва з’явилась на публіці в ефектній сукні від українського бренду BALYKINA. Ціна такого образу сягає 45 тисяч гривень.

Знаменитість запросили суддею на новий сезон шоу "Фабрика зірок". Для цієї події Дорофєєва обрала вишукану атласну сукню. Відповідні кадри зірка оприлюднила в Instagram (nadyadorofeeva).

Так, на зйомках шоу співачка показала витончений аутфіт. Вона одягла обтислу атласну сукню блакитного кольору з відкритими плечима. Увагу привертає глибоке декольте та акцент на фігурі Дорофєєвої.

Образ Дорофєєвої на шоу Фото: Instagram Образ Дорофєєвої на шоу Фото: Instagram Образ Дорофєєвої на шоу Фото: Instagram Образ Дорофєєвої на шоу Фото: Instagram Образ Дорофєєвої на шоу Фото: Instagram Образ Дорофєєвої на шоу Фото: Instagram

Зірка вирішила зробити укладку у вигляді хвиль на довге волосся, а макіяж – легкий з акцентом на очі. Таке поєднання виглядає ніжно та водночас спокусливо.

Цікаво, що сукня Дорофєєвої від українського бренду BALYKINA. Вона коштує – 44 500 гривень.

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У такому ж наряді раніше на публіці з’являлась співачка Тіна Кароль. Вона виступила на конкурсі "Міс Львів" у сукні рожевого кольору.

Сукня українського бренду BALYKINA Фото: Скріншот Тіна Кароль у сукні від BALYKINA Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Американська акторка Шерон Стоун знялась для видання Variety. Для фотосесії вона обрала сукню українського бренду J'amemme.

Ешлі Парк відвідала премʼєру четвертого сезону "Емілі в Парижі" в сукні українського бренду. Акторка постала в розкішному сріблястому образі.

Крім того, українська співачка Христина Соловій з’явилась на публіці в екстравагантному образі від українського бренду TONiA. Наразі така сукня коштує 68 тисяч гривень.