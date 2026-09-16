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Скопіювала Тіну Кароль: Христина Соловій здивувала вбранням за 68 тисяч гривень

Як виглядає Христина Соловій
Христина Соловій | Фото: Instagram

Українська співачка Христина Соловій з’явилась на публіці в екстравагантному образі від українського бренду TONiA. Наразі така сукня коштує 68 тисяч гривень.

Відповідними фото артистка поділилась в Instagram (soloviyka). Цікаво, що в такому ж образі вже виходила у світ співачка Тіна Кароль.

Так, Христина Соловій відвідала модний показ POUSTOVIT. Вона обрала люксову сукню із пряжі, яка оздоблена ручною вишивкою та квітами. Лук створений із корсету, ціна якого сягає майже 39 тисяч гривень.

Співачка поєднала корсет зі спідницею, вартість якої також недешева – 29 800 гривень.

Соловій показала цікавий образ
Образ Христини Соловій
Фото: Instagram
Соловій показала цікавий образ
Образ Христини Соловій
Фото: Instagram

До речі, у 2024 році у такому ж вбранні помітили Тіну Кароль. Тоді сукню можна було придбати за 49 тисяч гривень, а наразі вона коштує 68 тисяч гривень.

Тіна Кароль у цікавому наряді
Тіна Кароль у сукні від бренду TONiA
Фото: Instagram

Прихильники Соловій оцінили неординарний лук співачки. А деякі також порівняли її з Кароль:

Видео дня
  • "Яка ти шикарна!";
  • "Красуня";
  • "Гарна!";
  • "Емілія Кларк? Ааа, ні, Соловій";
  • "Таку сукню бачила у Тіни Кароль".
Христина Соловій приголомшила образом
Реакція фанатів Соловій на її сукню
Фото: Скріншот
Христина Соловій приголомшила образом
Реакція фанатів Соловій на її сукню
Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім цього, Христина Соловій з’явилася у вуличній рубриці "Скільки коштує ваш look" блогера Ніколаса Карми. Артистка відверто розповіла про свій стиль та ставлення до брендів.