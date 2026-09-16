Скопіювала Тіну Кароль: Христина Соловій здивувала вбранням за 68 тисяч гривень
Українська співачка Христина Соловій з’явилась на публіці в екстравагантному образі від українського бренду TONiA. Наразі така сукня коштує 68 тисяч гривень.
Відповідними фото артистка поділилась в Instagram (soloviyka). Цікаво, що в такому ж образі вже виходила у світ співачка Тіна Кароль.
Так, Христина Соловій відвідала модний показ POUSTOVIT. Вона обрала люксову сукню із пряжі, яка оздоблена ручною вишивкою та квітами. Лук створений із корсету, ціна якого сягає майже 39 тисяч гривень.
Співачка поєднала корсет зі спідницею, вартість якої також недешева – 29 800 гривень.
До речі, у 2024 році у такому ж вбранні помітили Тіну Кароль. Тоді сукню можна було придбати за 49 тисяч гривень, а наразі вона коштує 68 тисяч гривень.
Прихильники Соловій оцінили неординарний лук співачки. А деякі також порівняли її з Кароль:
- "Яка ти шикарна!";
- "Красуня";
- "Гарна!";
- "Емілія Кларк? Ааа, ні, Соловій";
- "Таку сукню бачила у Тіни Кароль".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Христина Соловій розповіла про неприємний інцидент, який стався з нею ще за часів студентства у Львові. Артистка відверто зізналася, як політик намагався схилити її до "стосунків за послугу".
- Також співачка розкрила подробиці свого особистого життя, привідкривши завісу над романом, який оберігає від уваги публіки. Виконавиця зізналася, чому приховує обранця та скільки вони вже разом.
Крім цього, Христина Соловій з’явилася у вуличній рубриці "Скільки коштує ваш look" блогера Ніколаса Карми. Артистка відверто розповіла про свій стиль та ставлення до брендів.