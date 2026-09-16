Скопіювала Тіну Кароль: Христина Соловій здивувала вбранням за 68 тисяч гривень

Українська співачка Христина Соловій з’явилась на публіці в екстравагантному образі від українського бренду TONiA. Наразі така сукня коштує 68 тисяч гривень.

Відповідними фото артистка поділилась в Instagram (soloviyka). Цікаво, що в такому ж образі вже виходила у світ співачка Тіна Кароль.

Так, Христина Соловій відвідала модний показ POUSTOVIT. Вона обрала люксову сукню із пряжі, яка оздоблена ручною вишивкою та квітами. Лук створений із корсету, ціна якого сягає майже 39 тисяч гривень.

Співачка поєднала корсет зі спідницею, вартість якої також недешева – 29 800 гривень.

Образ Христини Соловій Фото: Instagram Образ Христини Соловій Фото: Instagram

До речі, у 2024 році у такому ж вбранні помітили Тіну Кароль. Тоді сукню можна було придбати за 49 тисяч гривень, а наразі вона коштує 68 тисяч гривень.

Тіна Кароль у сукні від бренду TONiA Фото: Instagram

Прихильники Соловій оцінили неординарний лук співачки. А деякі також порівняли її з Кароль:

Видео дня

"Яка ти шикарна!";

"Красуня";

"Гарна!";

"Емілія Кларк? Ааа, ні, Соловій";

"Таку сукню бачила у Тіни Кароль".

Реакція фанатів Соловій на її сукню Фото: Скріншот Реакція фанатів Соловій на її сукню Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Христина Соловій розповіла про неприємний інцидент, який стався з нею ще за часів студентства у Львові. Артистка відверто зізналася, як політик намагався схилити її до "стосунків за послугу".

Також співачка розкрила подробиці свого особистого життя, привідкривши завісу над романом, який оберігає від уваги публіки. Виконавиця зізналася, чому приховує обранця та скільки вони вже разом.

Крім цього, Христина Соловій з’явилася у вуличній рубриці "Скільки коштує ваш look" блогера Ніколаса Карми. Артистка відверто розповіла про свій стиль та ставлення до брендів.