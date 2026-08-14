Христина Соловій розкрила правду про стосунки з військовим (фото)

Українська співачка Христина Соловій розкрила подробиці свого особистого життя, привідкривши завісу над романом, який оберігає від уваги публіки.

У коментарі проєкту "Ранок у великому місті" виконавиця зізналася, чому приховує обранця та скільки вони вже разом.

Христина Соловій про свого бойфренда

"Все прекрасно, тому мало про це говорю. Це не мої забобони, а просто бережу своє. Не хочу притягувати туди зайву суєту", — каже Христина.

Пара зустрічається вже два роки та живе разом у Києві.

Співачка додала, що її бойфренд не з шоу-бізнесу. Як звати коханого Христини та де вони познайомилися — поки невідомо. Раніше Соловій казала, що чоловік — військовослужбовець. На думку пари, недоречно говорити про своє кохання в той час, коли багато жінок не бачать своїх чоловіків чи втратили їх на війні.

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Христина Соловій Фото: soloviyka/ Instagram

Особисте життя Христини Соловій

Хоча Соловій не публікує спільні фото з обранцем, пару періодично помічають на прогулянках. Нещодавно вони потрапили в об'єктив рубрики блогера Ніколаса Карми, де обличчя чоловіка заблюрили, проте Христина відкрито зізналася йому в коханні.

У 2022–2023 роках співачка мала яскравий роман з відомим письменником та музикантом Сергієм Жаданом. Їхні стосунки почалися після інтерв'ю на радіо у листопаді 2021 року і супроводжувалися активною творчою співпрацею. Цей союз завершився через те, що Христина закохалася в іншого чоловіка (свого теперішнього бойфренда).

Христина Соловій Фото: Instagram

На початку кар'єри співачці часто приписували роман із її тодішнім продюсером Святославом Вакарчуком. Проте обидві сторони завжди наголошували, що їх пов'язували лише робочі стосунки.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

В українському сегменті соцмереж розгорівся гучний скандал навколо фотосесій у макових полях. Під "гарячу руку" потрапила і Соловій.

Христина Соловій зізналася, як політик намагався схилити її до "стосунків за послугу".

Крім цього, Фокус писав, що відомо про скандал у Чорноморську з артисткою.