Христина Соловій розкрила правду про стосунки з військовим (фото)
Українська співачка Христина Соловій розкрила подробиці свого особистого життя, привідкривши завісу над романом, який оберігає від уваги публіки.
У коментарі проєкту "Ранок у великому місті" виконавиця зізналася, чому приховує обранця та скільки вони вже разом.
Христина Соловій про свого бойфренда
"Все прекрасно, тому мало про це говорю. Це не мої забобони, а просто бережу своє. Не хочу притягувати туди зайву суєту", — каже Христина.
Пара зустрічається вже два роки та живе разом у Києві.
Співачка додала, що її бойфренд не з шоу-бізнесу. Як звати коханого Христини та де вони познайомилися — поки невідомо. Раніше Соловій казала, що чоловік — військовослужбовець. На думку пари, недоречно говорити про своє кохання в той час, коли багато жінок не бачать своїх чоловіків чи втратили їх на війні.
Особисте життя Христини Соловій
Хоча Соловій не публікує спільні фото з обранцем, пару періодично помічають на прогулянках. Нещодавно вони потрапили в об'єктив рубрики блогера Ніколаса Карми, де обличчя чоловіка заблюрили, проте Христина відкрито зізналася йому в коханні.
У 2022–2023 роках співачка мала яскравий роман з відомим письменником та музикантом Сергієм Жаданом. Їхні стосунки почалися після інтерв'ю на радіо у листопаді 2021 року і супроводжувалися активною творчою співпрацею. Цей союз завершився через те, що Христина закохалася в іншого чоловіка (свого теперішнього бойфренда).
На початку кар'єри співачці часто приписували роман із її тодішнім продюсером Святославом Вакарчуком. Проте обидві сторони завжди наголошували, що їх пов'язували лише робочі стосунки.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- В українському сегменті соцмереж розгорівся гучний скандал навколо фотосесій у макових полях. Під "гарячу руку" потрапила і Соловій.
- Христина Соловій зізналася, як політик намагався схилити її до "стосунків за послугу".
Крім цього, Фокус писав, що відомо про скандал у Чорноморську з артисткою.