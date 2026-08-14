Христина Соловий раскрыла правду об отношениях с военным (фото)
Украинская певица Христина Соловий раскрыла подробности своей личной жизни, приоткрыв завесу над романом, который она тщательно скрывает от внимания публики.
В интервью проекту "Утро в большом городе" певица рассказала, почему скрывает своего избранника и как долго они уже вместе.
Христина Соловий о своём парне
"Всё прекрасно, поэтому я мало об этом говорю. Это не мои предрассудки, а просто я берегу своё. Не хочу привлекать туда лишнюю суету", — говорит Христина.
Пара встречается уже два года и живет вместе в Киеве.
Певица добавила, что её бойфренд не из шоу-бизнеса. Как зовут возлюбленного Христины и где они познакомились — пока неизвестно. Ранее Соловий говорила, что её мужчина — военнослужащий. По мнению пары, неуместно говорить о своей любви в то время, когда многие женщины не видят своих мужей или потеряли их на войне.
Личная жизнь Христины Соловий
Хотя Соловий не публикует совместные фото со своим избранником, пару периодически замечают на прогулках. Недавно они попали в объектив рубрики блогера Николаса Кармы, где лицо мужчины было размыто, однако Христина открыто призналась ему в любви.
В 2022–2023 годах у певицы был яркий роман с известным писателем и музыкантом Сергеем Жаданом. Их отношения начались после интервью на радио в ноябре 2021 года и сопровождались активным творческим сотрудничеством. Этот союз закончился из-за того, что Христина влюбилась в другого мужчину (своего нынешнего бойфренда).
В начале карьеры певице часто приписывали роман с её тогдашним продюсером Святославом Вакарчуком. Однако обе стороны всегда подчеркивали, что их связывали исключительно рабочие отношения.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- В украинском сегменте социальных сетей разгорелся громкий скандал вокруг фотосессий на маковых полях. Под "горячую руку" попала и Соловий.
- Христина Соловий призналась, как политик пытался склонить её к "отношениям в обмен на услугу".
Кроме того, Фокус писал, что известно о скандале в Черноморске с участием артистки.