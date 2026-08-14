Христина Соловий раскрыла правду об отношениях с военным (фото)

Украинская певица Христина Соловий раскрыла подробности своей личной жизни, приоткрыв завесу над романом, который она тщательно скрывает от внимания публики.

В интервью проекту "Утро в большом городе" певица рассказала, почему скрывает своего избранника и как долго они уже вместе.

Христина Соловий о своём парне

"Всё прекрасно, поэтому я мало об этом говорю. Это не мои предрассудки, а просто я берегу своё. Не хочу привлекать туда лишнюю суету", — говорит Христина.

Пара встречается уже два года и живет вместе в Киеве.

Певица добавила, что её бойфренд не из шоу-бизнеса. Как зовут возлюбленного Христины и где они познакомились — пока неизвестно. Ранее Соловий говорила, что её мужчина — военнослужащий. По мнению пары, неуместно говорить о своей любви в то время, когда многие женщины не видят своих мужей или потеряли их на войне.

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Христина Соловий Фото: soloviyka/ Instagram

Личная жизнь Христины Соловий

Хотя Соловий не публикует совместные фото со своим избранником, пару периодически замечают на прогулках. Недавно они попали в объектив рубрики блогера Николаса Кармы, где лицо мужчины было размыто, однако Христина открыто призналась ему в любви.

В 2022–2023 годах у певицы был яркий роман с известным писателем и музыкантом Сергеем Жаданом. Их отношения начались после интервью на радио в ноябре 2021 года и сопровождались активным творческим сотрудничеством. Этот союз закончился из-за того, что Христина влюбилась в другого мужчину (своего нынешнего бойфренда).

Христина Соловий Фото: Instagram

В начале карьеры певице часто приписывали роман с её тогдашним продюсером Святославом Вакарчуком. Однако обе стороны всегда подчеркивали, что их связывали исключительно рабочие отношения.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В украинском сегменте социальных сетей разгорелся громкий скандал вокруг фотосессий на маковых полях. Под "горячую руку" попала и Соловий.

Христина Соловий призналась, как политик пытался склонить её к "отношениям в обмен на услугу".

Кроме того, Фокус писал, что известно о скандале в Черноморске с участием артистки.