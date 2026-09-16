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Скопировала Тину Кароль: Кристина Соловий удивила нарядом за 68 тысяч гривен

Как выглядит Кристина Соловий
Кристина Соловий | Фото: Instagram

Украинская певица Кристина Соловий появилась на публике в экстравагантном наряде от украинского бренда TONiA. В настоящее время такое платье стоит 68 тысяч гривен.

Артистка поделилась соответствующими фотографиями в Instagram (soloviyka). Интересно, что в таком же образе уже появлялась на публике певица Тина Кароль.

Так, Кристина Соловий посетила модный показ POUSTOVIT. Она выбрала роскошное платье из пряжи, украшенное ручной вышивкой и цветами. Наряд состоит из корсета, цена которого достигает почти 39 тысяч гривен.

Певица сочетала корсет с юбкой, стоимость которой также немаленькая — 29 800 гривен.

Соловей продемонстрировала интересный образ
Образ Кристины Соловий
Фото: Instagram
Соловей продемонстрировала интересный образ
Образ Кристины Соловий
Фото: Instagram

Кстати, в 2024 году в таком же наряде заметили Тину Кароль. Тогда платье можно было купить за 49 тысяч гривен, а сейчас оно стоит 68 тысяч гривен.

Тина Кароль в интересном наряде
Тина Кароль в платье от бренда TONiA
Фото: Instagram

Поклонники Соловий позитивно оценили неординарный образ певицы. А некоторые также сравнили её с Кароль:

Видео дня
  • "Какая ты шикарная!";
  • "Красавица";
  • "Красивая!";
  • "Эмилия Кларк? Ааа, нет, Соловий";
  • "Такое платье видела на Тине Кароль".
Кристина Соловий поразила своим образом
Реакция поклонников Соловий на ее платье
Фото: Скриншот
Кристина Соловий поразила своим образом
Реакция поклонников Соловий на ее платье
Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Кристина Соловий появилась в уличной рубрике "Сколько стоит ваш образ" блогера Николаса Кармы. Артистка откровенно рассказала о своём стиле и отношении к брендам.