Скопировала Тину Кароль: Кристина Соловий удивила нарядом за 68 тысяч гривен

Украинская певица Кристина Соловий появилась на публике в экстравагантном наряде от украинского бренда TONiA. В настоящее время такое платье стоит 68 тысяч гривен.

Артистка поделилась соответствующими фотографиями в Instagram (soloviyka). Интересно, что в таком же образе уже появлялась на публике певица Тина Кароль.

Так, Кристина Соловий посетила модный показ POUSTOVIT. Она выбрала роскошное платье из пряжи, украшенное ручной вышивкой и цветами. Наряд состоит из корсета, цена которого достигает почти 39 тысяч гривен.

Певица сочетала корсет с юбкой, стоимость которой также немаленькая — 29 800 гривен.

Образ Кристины Соловий Фото: Instagram Образ Кристины Соловий Фото: Instagram

Кстати, в 2024 году в таком же наряде заметили Тину Кароль. Тогда платье можно было купить за 49 тысяч гривен, а сейчас оно стоит 68 тысяч гривен.

Тина Кароль в платье от бренда TONiA Фото: Instagram

Поклонники Соловий позитивно оценили неординарный образ певицы. А некоторые также сравнили её с Кароль:

Видео дня

"Какая ты шикарная!";

"Красавица";

"Красивая!";

"Эмилия Кларк? Ааа, нет, Соловий";

"Такое платье видела на Тине Кароль".

Реакция поклонников Соловий на ее платье Фото: Скриншот Реакция поклонников Соловий на ее платье Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кристина Соловий рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней еще во время учебы во Львове. Артистка откровенно призналась, как один политик пытался склонить ее к "отношениям в обмен на услугу".

Также певица раскрыла подробности своей личной жизни, приоткрыв завесу над романом, который она бережет от внимания публики. Исполнительница призналась, почему скрывает своего избранника и как долго они уже вместе.

Кроме того, Кристина Соловий появилась в уличной рубрике "Сколько стоит ваш образ" блогера Николаса Кармы. Артистка откровенно рассказала о своём стиле и отношении к брендам.