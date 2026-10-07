Періс Гілтон засвітилась у кепці українського бренду за 20 тисяч гривень (фото)

Американська світська левиця та акторка Періс Гілтон з’явилась на Тижні моди у Парижі в ефектному вбранні. Для виходу у світ знаменитість обрала головний убір від відомого українського дизайнера Руслана Багінського.

Періс Гілтон відвідала показ Elie Saab у кепці від Руслана Багінського. Відповідні фото оприлюднили на сторінці дизайнера в Instagram (ruslanbaginskiy_hats).

Як виглядала Періс Гілтон

Знаменитість з’явилась на публіці у шкіряній кепці Baker Boy Cap. Вартість такого аксесуару становить 21 580 гривень.

Періс Гілтон у кепці від Руслана Багінського Фото: Instagram Періс Гілтон у кепці від Руслана Багінського Фото: Instagram

Крім цього, Періс вирішила обрати для модного заходу лук з принтом "гусяча лапка". Вона доповнила аутфіт чорними чоботами, сонцезахисними окулярами та прикрасами.

Головний убір за 21 580 гривень Фото: Скріншот

Інші образи Гілтон від українських брендів

Цікаво, що світська левиця не вперше обирає речі від українських дизайнерів. У 2024 році Гілтон приміряла "образ Барбі", створений брендом Gasanova. Вона позувала в сеті, який складався з топу та мініспідниці кольору фуксії, додавши до аутфіту прозору накидку зверху, обрамлену пір’ям.

Видео дня

"Образ Барбі" від бренду Gasanova Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Також артистка Надя Дорофєєва з’явилась на публіці в ефектній сукні від українського бренду BALYKINA. Ціна такого образу сягає 45 тисяч гривень.

Крім того, 68-річна американська акторка Шерон Стоун знялась для видання Variety. Для фотосесії вона обрала сукню українського бренду J'amemme.