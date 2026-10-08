Зірка "Емілі в Парижі" одягла сукню від українського бренду за понад 32 тисячі (фото)

Французька акторка, зірка серіалу "Емілі в Парижі" Філіппіна Лерой-Больє вийшла на публіку в ефектному образі. Для виходу у світ знаменитість обрала сукню від українського бренду BEVZA.

Філіппіна Лерой-Больє з'явилася на презентації нових парфумів O Boticário. Відповідні фото оприлюднив український бренд в Instagram.

Філіппіна Лерой-Больє засвітилась у сукні BEVZA

Акторка обрала розкішний лук від бренду BEVZA. Вартість вбрання становить 32 175 гривень, але наразі на нього діє знижка, і воно коштує 19 305 гривень.

Сукня BEVZA Фото: Скріншот

Максі-сукня пошита з двох квадратних деталей. З однієї сторони вбрання має скульптурну драпіровку, а з іншої — регульований шнурок.

Кінозірка доповнила аутфіт золотими прикрасами. Також Філіппіна зробила нюдовий макіяж з акцентом на очі та легкі локони.

Філіппіна Лерой-Больє у сукні українського бренду Фото: Instagram Філіппіна Лерой-Больє у сукні українського бренду Фото: Instagram Філіппіна Лерой-Больє у сукні українського бренду Фото: Instagram Філіппіна Лерой-Больє у сукні українського бренду Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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