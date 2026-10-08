RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Зірка "Емілі в Парижі" одягла сукню від українського бренду за понад 32 тисячі (фото)

Як виглядає Філіппіна Лерой-Больє
Філіппіна Лерой-Больє | Фото: Instagram

Французька акторка, зірка серіалу "Емілі в Парижі" Філіппіна Лерой-Больє вийшла на публіку в ефектному образі. Для виходу у світ знаменитість обрала сукню від українського бренду BEVZA.

Філіппіна Лерой-Больє з'явилася на презентації нових парфумів O Boticário. Відповідні фото оприлюднив український бренд в Instagram.

Філіппіна Лерой-Больє засвітилась у сукні BEVZA

Акторка обрала розкішний лук від бренду BEVZA. Вартість вбрання становить 32 175 гривень, але наразі на нього діє знижка, і воно коштує 19 305 гривень.

Бренд BEVZA
Сукня BEVZA
Фото: Скріншот

Максі-сукня пошита з двох квадратних деталей. З однієї сторони вбрання має скульптурну драпіровку, а з іншої — регульований шнурок.

Кінозірка доповнила аутфіт золотими прикрасами. Також Філіппіна зробила нюдовий макіяж з акцентом на очі та легкі локони.

Акторка Філіппіна Лерой-Больє
Філіппіна Лерой-Больє у сукні українського бренду
Фото: Instagram
Акторка Філіппіна Лерой-Больє
Філіппіна Лерой-Больє у сукні українського бренду
Фото: Instagram
Акторка Філіппіна Лерой-Больє
Філіппіна Лерой-Больє у сукні українського бренду
Фото: Instagram
Акторка Філіппіна Лерой-Больє
Філіппіна Лерой-Больє у сукні українського бренду
Фото: Instagram
Акторка Філіппіна Лерой-Больє
Акторка Філіппіна Лерой-Больє
Акторка Філіппіна Лерой-Больє
Акторка Філіппіна Лерой-Больє

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Видео дня

Крім того, українська співачка Тіна Кароль виступила на концерті у незвичному вбранні. Для появи на публіці зірка обрала леопардову сукню від відомого бренду BALYKINA.