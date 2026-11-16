Тайна "Скотного двора": где Орвелл мог почерпнуть идею для своей знаменитой книги

Автор культовых антиутопий "1984" и "Скотный двор" Джордж Оруэлл считается культовой фигурой для читателей. Историки до сих пор спорят о том, что и кто повлияло на вдохновение и текст автора в последней упомянутой работе.

Британский историк Терри Берд отмечает, что именно графство Кент и жизнь Артура Блэка (настоящее имя автора — прим. ред.) тесно переплетены между собой. Об этом сообщает BBC.

Документальный фильм об Орвелле

"Когда думаешь о литературной истории Кента, на ум не приходит Джордж Оруэлл", — говорит мужчина.

Он отмечает, что, согласно переписи 1921 года, Орвелл жил на птицеферме в Смардене. Берд добавляет, что причина его пребывания там неизвестна, а также до сих пор остаётся неизвестным, учился ли Оруэлл в Итоне или бросил учёбу по собственному желанию или по какой-то неизвестной причине.

"В следующий раз он приехал в Кент в 1931 году, прибыв из Лондона и переночевав в приюте West Malling Tramps Home. Орвелл изложил свои воспоминания об этом опыте в опубликованном эссе. Прежде чем отправиться дальше, он несколько недель собирал местный хмель", — говорится в тексте.

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Историк Берд опроверг слухи о том, что ферма поместья недалеко от Уотерингбери послужила источником вдохновения для создания сюжета "Скотофермы" — аллегорического взгляда на власть, где сельскохозяйственные животные изгоняют своего человеческого хозяина, чтобы столкнуться с новой тиранией.

В то же время специалист утверждает, что именно сбор хмеля в разных местах на ферме и послужил источником вдохновения для романа. Г-н Берд добавляет, что после приезда в Кент в 1931 году он вернётся сюда спустя более семи лет.

"Следующее пребывание Орвелла в Кенте пришлось примерно на шесть месяцев, проведённых им в больнице Престон-Холл с 1938 по 1939 год. Мистер Берд пояснил, что у писателя, у которого в анамнезе были заболевания грудной клетки, в том году начался кровохарканье. Брат его жены был известным консультантом по проблемам грудной клетки и направил его в больницу, которая была создана для солдат, возвращавшихся с Первой мировой войны с туберкулезом", — говорится в тексте.

Ранее Фокус сообщал о том, как в Беларуси запретили антиутопию Орвелла "1984". Государственная сеть "Белкнига" поместила роман на 4-е место в списке бестселлеров.

Впоследствии стало известно, что в Великобритании удалось спасти уникальный архив Джорджа Оруэлла. В него вошли 160 документов: переписка Орвелла, первые рукописи, контракты и отзывы читателей за период с 1934 по 1937 год.