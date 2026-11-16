Таємниця "Колгоспу тварин": де Орвелл міг підгледіти сюжет своєї знаменитої книги

Автор культових антиутопій "1984" та "Колгосп тварин" Джордж Орвелл вважається культовим для читачів. Історики досі сперечаються, що і хто вплинуло на натхнення та текст автора в останній згаданій роботі.

Британський історик Террі Берд вказує, що саме графство Кент і життя Артура Блека (справжнє ім'я автора — ред.) тісно переплетені між собою. Про це пише BBC.

Документальний фільм про Орвелла

"Коли думаєш про літературну історію Кента, ти не думаєш про Джорджа Орвелла", — говорить чоловік.

Він вказує, що за переписом 1921 року жив на курячій фермі в Смардені. Берд додає, що причина його перебування там невідома, а також лишається невідомим досі, чи вчився Орвелл в Ітоні чи пішов з навчання самостійно або з якоїсь невідомої причини.

"Наступного разу він приїхав до Кенту у 1931 році, приїхавши з Лондона і залишившись на ніч у West Malling Tramps Home. Орвелл записав свої спогади про цей досвід у опублікованому есе. Перед тим, як їхати далі, він збирав місцевий хміль кілька тижнів", — вказано в тексті.

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Історик Берд заперечив чутки, що ферма маєтку поблизу Вотерінгбері надихнула на створення дії "Колгоспу тварин" — алегоричного погляду на владу, де сільськогосподарські тварини виганяють свого людського господаря, щоб зіткнутися з новою тиранією.

Водночас фахівець стверджує, що саме збирання хмелю в різних локаціях на фермі і були тими точками натхнення для роману. Пан Берд додає, що після приїзду до Кента 1931 року він з'явиться тут через понад сім років.

"Наступна поява Орвелла в Кенті відбулася приблизно шість місяців у лікарні Престон Холл з 1938 по 1939 рік. Пан Берд пояснив, що автор, який мав історію захворювань грудної клітки, того року почав кашляти кров'ю. Брат його дружини був відомим консультантом з проблем із грудною кліткою і відправив його до лікарні, яка була створена для солдатів, що поверталися з Першої світової війни з туберкульозом", — йдетсья в тексті.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Білорусі заборонили антиутопію Орвелла "1984". Державна мережа "Бєлкнига" поставила роман на 4 місце в списку бестселерів.

Згодом стало відомо, що у Великій Британії врятували унікальний архів Джорджа Орвелла. До нього увійшли 160 документів: листування Орвелла, перші рукописи, контракти та відгуки читачів у період з 1934 по 1937 рік.