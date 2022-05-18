Зняли з продажу: у Білорусі заборонили антиутопію Орвелла "1984"

Державна мережа "Бєлкнига" поставила роман на 4 місце в списку бестселерів. У мережах книгарень ще є антиутопія, вони не чули про розпорядження зняти книгу з продажу.

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Книгарні Білорусі отримали наказ зняти з продажу роман-антиутопію "1984" британського письменника Джорджа Орвелла. Про це пише білоруське видання "Наша Ніва" з посиланням на копію розпорядження.

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"Зняти з продажу усі версії книги Орвелла Д. 1984". Про реалізацію буде повідомлено не пізніше 19 травня", — йдеться в наказі.

У державній мережі "Бєлкнига" роман Орвелла був на 4 місці в списку бестселерів.

"Рідкісний випадок для книги, яка вперше вийшла багато десятиліть тому. І відображення того, як люди сприймають процеси, що відбуваються в країні", — відреагувало видання на заборону.

[ + – ] В інтернет-магазині OZ.by деякі видання "1984" зникли

ЗМІ не уточнили, хто саме видав це розпорядження. "Наша Ніва" додала, що 16 травня головне управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією затримало видавця Андрія Янушкевича після обшуку в книгарні "Кнігаука".

У Янушкевича вилучено 200 книг. Спецслужби акцентували увагу на полицях із книгою "1984".

Заборона роману "1984" — чи продають книгу магазини

Журналісти видання Zerkalo.io обдзвонили мережі книгарень — "Бєлкнигу", Oz.by і "Академкнигу". У "Бєлкнизі" сказали, що книги Орвелла у них давно не продавали, надходження не плануються. У мережі книгарень Oz.by роман продають, там про розпорядження про зняття книг із продажу нічого не чули.

В інтернет-магазині OZ.by деякі видання "1984" після публікації про заборону зникли.

Книжка "1984" продається в "Академкнизі" та буде там до кінця тижня. У магазині "Світоч" мережі "Бєлкнига" Орвелла теж продають, а "1984" представлена в різних виданнях. Про вимоги прибрати книгу з полиць там також не знають.

"Ми не отримували таких вказівок. Але якщо буде наказ знімати, це відбувається раптово та досить швидко", — поділилася співробітниця магазину.

Міністерство інформації Білорусі не коментувало заборону на продаж роману "1984".

Антиутопія Орвелла "1984" — про що книга

Джордж Орвелл у романі "1984" описує тоталітарне суспільство, мешканці якого позбавлені громадянських прав та індивідуальності. У книзі описується культ особистості Великого Брата. Цитати "Війна — це мир", "Свобода — це рабство" та "Великий Брат спостерігає за тобою" стали афоризмами.

У Радянському Союзі й інших тоталітарних державах Східної Європи книгу забороняли продавати до 1987 року. Перший раз роман переклав білоруською мовою Сергій Шупа в 1992 році, коли вийшло перше видання. 2020 року роман перевидало видавництво Янушкевича, 2021 року вийшло додаткове видання твору.

Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко 18 травня змінив кримінальний кодекс і дозволив розстрілювати за замах на вчинення актів тероризму.

Із метою цензури та боротьби з фейками Лукашенко пропонував лідерам країн Організації договору про колективну безпеку брати приклад із Китаю та обмежити доступ до інтернету.