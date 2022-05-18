Сняли с продажи: в Беларуси запретили антиутопию Оруэлла "1984"

Государственная сеть "Белкнига" поставила роман на 4 место в списке бестселлеров. В сетях книжных магазинов еще есть антиутопия, они не слышали о распоряжении снять книгу с продажи.

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Книжные магазины Беларуси получили приказ снять с продажи роман-антиутопию "1984" британского писателя Джорджа Оруэлла. Об этом пишет белорусское издание "Наша Ніва" со ссылкой на копию распоряжения

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"Снять с продажи все версии книги Оруэлла Д. 1984". О реализации будет сообщено не позднее 19 мая", — говорится в приказе.

В государственной сети "Белкнига" роман Оруэлла был на 4 месте в списке бестселлеров.

"Редкий случай для книги, впервые вышедшей много десятилетий назад. И отражение того, как люди воспринимают процессы, происходящие в стране", – отреагировало издание на запрет.

[ + – ] В интернет-магазине OZ.by некоторые издания "1984" исчезли

СМИ не уточнило, кто именно издал это распоряжение. "Наша Ніва" добавила, что 16 мая главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией задержала издателя Андрея Янушкевича после обыска в книжном магазине "Кнігаука".

У Янушкевича изъяли 200 книг. Спецслужбы акцентировали внимание на полках с книгой "1984".

Запрет романа "1984" – продают ли книгу магазины

Журналисты издания Zerkalo.io обзвонили сети книжных магазинов – "Белкнигу", Oz.by и "Академкнигу". В "Белкниге" сказали, что книги Оруэлла у них давно не продавали, поступления не планируются. В сети книжных магазинов Oz.by роман продают, там о распоряжении о снятии книг с продажи ничего не слышали.

В интернет-магазине OZ.by некоторые издания "1984" после публикации о запрете исчезли.

Книга "1984" продается в "Академкниге" и будет там до конца недели. В магазине "Светоч" сети "Белкнига", Оруэлла тоже продают, а "1984" представлена в разных изданиях. Про требования убрать книгу с полок там тоже не знают.

"Мы не получали таких указаний. Но если будет приказ снимать — это происходит внезапно и достаточно быстро", – поделилась сотрудница магазина.

Министерство информации Беларуси не комментировало запрет на продажу романа "1984".

Антиутопия Оруэлла "1984" – о чем книга

Джордж Оруэлл в романе "1984" описывает тоталитарное общество, жители которого лишены гражданских прав и индивидуальности. В книге описывается культ личности Большого Брата. Цитаты "Война — это мир", "Свобода — это рабство" и "Большой Брат наблюдает за тобой" стали афоризмами.

В Советском Союзе и других тоталитарных государствах Восточной Европы книгу запрещали продавать до 1987 года. Первый раз роман перевел на белорусский язык Сергей Шупа в 1992 году, когда вышло первое издание. В 2020 году роман переиздало издательство Янушкевича, в 2021 году вышло дополнительное издание произведения.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко 18 мая изменил уголовный кодекс и разрешил расстреливать за покушение на совершение актов терроризма.

В целях цензуры и борьбы с фейками Лукашенко предлагал лидерам стран Организации договора о коллективной безопасности брать пример с Китая и ограничить доступ в интернет.