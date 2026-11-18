Прилагательное human ("человеческий") названо словом года по версии Кембриджского словаря английского языка (Cambridge Dictionary).

Составители словаря подчеркивают, что на протяжении всей истории прилагательное human обозначало людей в противоположность животным и богам (а в последнее время — и машинам).

"Все чаще встречаясь в таких составных словах, как human-written, human-generated и human-made, теперь оно также указывает на то, что нечто создано людьми или характерно для людей в противоположность ИИ", — объясняют они.

Такие изменение, возможно, — просто естественное развитие языка, отражающее повсеместное распространение ИИ, но оно может свидетельствовать и о чем-то более интересном: переломном моменте в нашем отношении к искусственному интеллекту.

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В 2025 году словом года по версии Кембриджского словаря стало слово "Parasocial" ("Парасоциальный"). Оно описывает связь, которую люди испытывают с искусственным интеллектом, знаменитостями, которых не знает лично, персонажами книг, фильмов, сериалов и тому подобное.

В начале ноября этого года слово 2026 года выбрал и Collins Dictionary. Им стал термин "mogging" (моггинг). Он означает состояние, когда кто-то или что-то превосходит формы, масштабы или намерения людей, а в некоторых контекстах может означать шутку, комплимент и даже оскорбление.

Не осталась в стороне и американская Dictionary Media Group. Главным словом года, по ее версии, стало слово "maxxing" ("максинг"). В основном значении слово "максинг" означает совершать действия, направленные на оптимизацию дел или действий до допустимого уровня.

Напомним, что известно о самом красивом слове в мире, которое определила платформа для изучения языков Babbel совместно с группой лингвистов, писателей и экспертов по культуре.