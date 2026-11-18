Прикметник human ("людський") визнано словом року за версією Кембриджського словника англійської мови (Cambridge Dictionary).

Укладачі словника наголошують, що протягом усієї історії прикметник human позначав людей на противагу тваринам і богам (а останнім часом — і машинам).

"Цей термін, який дедалі частіше зустрічається у таких складених словах, як human-written, human-generated та human-made, тепер також вказує на те, що щось створено людьми або є характерним для людей на противагу ШІ", — пояснюють вони.

Такі зміни, можливо, — це просто природний розвиток мови, що відображає повсюдне поширення ШІ, але вони можуть свідчити й про щось цікавіше: про переломний момент у нашому ставленні до штучного інтелекту.

У 2025 році словом року за версією Кембриджського словника стало слово "Parasocial" ("Парасоціальний"). Воно описує зв’язок, який люди відчувають зі штучним інтелектом, знаменитостями, яких не знають особисто, персонажами книг, фільмів, серіалів тощо.

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На початку листопада цього року слово 2026 року обрав і Collins Dictionary. Ним став термін "mogging" (моггінг). Він означає стан, коли хтось або щось перевершує форми, масштаби чи наміри людей, а в деяких контекстах може означати жарт, комплімент і навіть образу.

Не залишилася осторонь і американська Dictionary Media Group. Головним словом року, за її версією, стало слово "maxxing" ("максинг"). У основному значенні слово "максинг" означає здійснювати дії, спрямовані на оптимізацію справ або дій до допустимого рівня.

Нагадаємо, що відомо про найгарніше слово у світі, яке визначила платформа для вивчення мов Babbel спільно з групою лінгвістів, письменників та експертів з культури.