В Лондоне на аукционе Christie's в качестве лота выставлена уникальная иллюстрированная книга XVI века, известная как "Книга чудес". В ней изображены катастрофы, природные аномалии, чудовища и библейские пророчества.

В самой книге содержится 167 цветных иллюстраций, а стартовая цена составляет от 700 тысяч фунтов (более 41,5 млн грн). Об этом пишет британское издание The Times.

Ролик о "Книге чудес", которую

Сама загадочная рукопись была создана около 1551 года в немецком городе Аугсбург; вопрос об её авторстве до сих пор вызывает споры, однако исследователи считают Ганса Бургкмайера и Генриха Фогтгерра вероятными иллюстраторами.

В самой книге изображены различные природные явления — кометы, затмения, наводнения, землетрясения, извержения вулканов и необычные атмосферные явления. Также на страницах "Книги чудес" можно увидеть фантастических существ, рождение хтонических существ и сцены библейского апокалипсиса.

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В Книге есть загадочное изображение различных вымышленных и реальных событий Фото: Christie's

Эксперты отмечают, что часть изображений — это чистая фантазия иллюстраторов, а некоторые — имеют прямое отношение к конкретным событиям, в частности к появлению "пяти солнц" над Лейпцигом в 1551 году и кровавому дождю над Римом в 1456 году.

Кроме того, под каждым явлением имеется подпись на разговорном немецком языке того времени, в которой указаны место и дата события. Благодаря этому авторы этой работы документировали необычные явления, опираясь на хроники, слова очевидцев и современные описания из астрономических сборников.

Эксперт по средневековым рукописям аукционного дома Эудженио Донандони отмечает, что выставленная на торги "Книга чудес" напоминает doomscrolling — буквально "бесконечное пролистывание тревожных новостей". Он добавляет, что некоторые работы настолько сюрреалистичны, что напоминают творчество Сальвадора Дали.

"Книга чудес" содержит сцены с наводнениями, катастрофами и чудовищами Фото: Christie's

"Много лет никто не знал о существовании этой работы, пока её не обнаружили 20 лет назад в одной из библиотек в Германии. Теперь она вновь стала одним из главных лотов предстоящих аукционов", — говорит эксперт.

Сама "Книга чудес" будет выставлена на торги 10 декабря. При этом с 4 по 10 декабря посетители смогут увидеть эту необычную книгу в лондонской галерее аукционного дома.

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