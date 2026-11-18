У Лондоні на аукціоні Christie's в якості лота пропонують унікальну ілюстровану книжку 16 сторіччя, відома як "Книга див". В ній зображені катастрофи, природні аномалії, чудовиська та біблійні пророцтва.

В самій книжці присутні 167 кольорових ілюстрацій, а стартова ціна складає від 700 тисяч фунтів (понад 41,5 млн грн). Про це пише британське видання The Times.

Ролик про "Книгу див" яку

Сам загадковий рукопис створено близько 1551 року в німецькому місті Аугсбург, його авторство залишається дискусійним, але дослідники вважають Ганса Бургкмаєра та Генріха Фогтгерра ймовірними ілюстраторами.

В самій книжці зображено різні природні явища — комети, затемнення, повені, землетруси, виверження вулканів та незвичні атмосферні явища. Також на сторінках "Книги див" є фантастичні істоти, народження хтонічних істот і сцени біблейського апокаліпсиса.

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В Книзі є загадкове зображення різних вигаданих і реальних подій Фото: Christie's

Фахівці кажуть, що частина зображень є повною фантазією ілюстраторів, а деякі — пряме відношення до певних подій, зокрема поява "п'яти сонць" над Лейпцигом 1551 року та кривавий дощ над Римом 1456 року.

Також під кожним явищем присутній підпис розмовною німецькою мовою того часу, де вказані локація та дата події. Завдяки цьому ті, хто створили цю роботу, документували незвичні явища, опираючись на хроніки, слова очевидців і тогочасні описи з астрономічних зібрань.

Фахівець із середньовічних рукописів аукційного дому Еудженіо Донандоні говорить, що виставлена на торги "Книга див" нагадує doomscrolling — буквально "нескінченне гортання тривожних новин". Він додає, що деякі роботи є настільки сюрреалістичними, що вони нагадують творчість Сальвадора Далі.

"Книга див" містить сцена з потопами, катастрофами та чудовиськами Фото: Christie's

"Багато років ніхто не знав про існування цієї роботи, допоки її не знайшли 20 років в одній з бібліотек у Німеччині. Тепер вона знову стале одним із головних лотів найближчих торгів", — каже фахівець.

Сама "Книга див" буде виставлена на торги 10 грудня. Водночас відвідувачі зможуть з 4 до 10 грудня побачити незвичну книжку в лондонській галереї аукційного дому.

Раніше Фокус повідомляв про те, як картину Густава Клімта пустять з молотка за шалену ціну. Робота австрійського художника під назвою "Літцльбергкеллер" вперше опиниться на аукціоні після багаторічного перебування в приватній колекції.

Згодом стало відомо, що Sotheby's потрапив у гучний скандал через викрадену нацистами картину Пісарро. Виявилося, що картина багато років вважалася зниклою, а потім дивним чином опинилася на торгах.