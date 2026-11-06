Sotheby's потрапив у гучний скандал через викрадену нацистами картину Пісарро (деталі, відео)

Суд у Франції зобов'язав аукційний дім Sotheby's визнати продаж картини Каміля Піссарро ""Порт Дьєпп" нащадкам її законного власника. Виявилося, що картина багато років вважалася зниклою, а потім дивним чином опинилася на торгах.

Виявилося, що шедевр Піссарро "Порт Дьєпп" належав банкіру та колекціонеру Саломону Флавіану з 1935 року, але потім під час окупації Франції його колекцію мистецтв, разом з цим полотном, конфіскували нацисти. Про це пишe французький телеканал TV5 Monde.

Документальний фільм про творчість Каміля Піссаро

Після завершення Другої світової війни полотно вважалося викраденим і втраченим аж до 2023 року. Тоді нащадки банкіра виявили фотографію картини на порталі Wikiart та почали розслідування.

Однак 25 червня 2024 року картину Піссарро було продано на аукціоні анонімному власнику за 1,4 млн євро. У відповідь нащадки Флавіана подали в Парижі до суду з вимогою повернути законне майно.

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Мистецтвознавці та фахівці живопису кажуть, що картини Піссаро часто були "жертвами" крадіжок нацистів. Це стосується гучних справ про полотна "Пастушка повертається з вівцями", "Збирання гороху", "Лувр і Сенна з мосту Пон-Неф", "Площа в Ля-Рош-Гійон", які були викрадені або продані власниками через загрозу конфіскації нацистами. Згодом усі картини після судових розглядів повернули нащадкам власників.

Що встановив суд і як картина потрапила на аукціон

Під час слухань виявилося, що аукційний дім Sotheby's допустив полотно до торгів. Там точно мали знали, як пише ЗМІ, про законного власника полотна і факт перебування картини в реєстрі зниклих витворів мистецтва Франції.

The Art Newspaper пише, що ймовірним сценарієм є наступний — продавець полотна Піссарро замовив дослідження мистецтвознавиці Мері Кейт Клірі, яка не знайшла картини в реєстрі. Згодом за документами вона встановила, що полотно нібито ще 1938 року законно опинилося в британського колекціонера Едварта Ле Баса, а потім — його передали на торги.

Раніше картину Піссарро, викрадену нацистами, вже продавали на аукціоні

Водночас ні Sotheby's, ні компанія постачальник Mondex Сorpration, які мали перевірити доконаний факт крадіжки полотна нацистами в 1941, не виявили жодних відповідних фактів. В обох установах заперечують факт махінації.

На основі проґалин у документах і доведеному факту продажу картини французького митця, суд постановив негайно повернути картину нащадкам банкіра Флавіана. Крім того, всі продажі цього майна визнано недійсними, а від Sotheby's негайно вимагають розкрити ім'я покупця картини на аукціоні 2024 року протягом 60 днів.

У випадку прострочки рішення, суд накладе на Sotheby's та Mondex Сorpration по 1000 євро щоденного штрафу, а також 20 тисяч євро за судові витрати. Наразі друга компанія повідомила про подачу апеляції, тоді як Sotheby's визнала вердикт, але буде консультуватися з юристами Британії щодо його виконання.

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