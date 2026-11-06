Sotheby's оказался в центре скандала из-за похищенной нацистами картины Писарро (подробности, видео)
Суд во Франции обязал аукционный дом Sotheby's признать продажу картины Камиля Писсарро "Порт Дьепп" потомкам её законного владельца. Оказалось, что картина много лет считалась пропавшей, а затем странным образом оказалась на аукционе.
Оказалось, что шедевр Писсарро "Порт Дьепп" принадлежал банкиру и коллекционеру Саломону Флавиану с 1935 года, но затем во время оккупации Франции его коллекцию произведений искусства, вместе с этим полотном, конфисковали нацисты. Об этом пишет французский телеканал TV5 Monde.
После окончания Второй мировой войны картина считалась похищенной и утраченной вплоть до 2023 года. Тогда потомки банкира обнаружили фотографию картины на портале Wikiart и начали расследование.
Однако 25 июня 2024 года картина Писсарро была продана на аукционе анонимному покупателю за 1,4 млн евро. В ответ потомки Флавиана обратились в суд в Париже с требованием вернуть законное имущество.
Искусствоведы и специалисты по живописи отмечают, что картины Писсарро часто становились "жертвами" краж со стороны нацистов. Это касается громких дел, связанных с полотнами "Пастушка возвращается с овцами", "Сбор гороха", "Лувр и Сенна с моста Пон-Неф", "Площадь в Ля-Рош-Гийон", которые были похищены или проданы владельцами из-за угрозы конфискации нацистами. Впоследствии все картины после судебных разбирательств были возвращены потомкам владельцев.
Что установил суд и как картина оказалась на аукционе
В ходе слушаний выяснилось, что аукционный дом Sotheby's допустил картину к торгам. Там, как пишут СМИ, наверняка знали о законном владельце картины и о том, что она числится в реестре пропавших произведений искусства Франции.
Издание "The Art Newspaper" пишет, что вероятный сценарий следующий: продавец полотна Писсарро заказал исследование искусствоведа Мэри Кейт Клири, которая не нашла картину в реестре. Впоследствии, изучив документы, она установила, что полотно якобы ещё в 1938 году законно перешло в собственность британского коллекционера Эдварда Ле Баса, а затем было выставлено на аукцион.
В то же время ни Sotheby's, ни компания-поставщик Mondex Corporation, которые должны были проверить подтвержденный факт кражи картины нацистами в 1941 году, не обнаружили никаких соответствующих фактов. В обеих организациях отрицают факт махинации.
Исходя из пробелов в документах и доказанного факта продажи картины французского художника, суд постановил немедленно вернуть картину потомкам банкира Флавиана. Кроме того, все продажи этого имущества признаны недействительными, а от Sotheby's немедленно требуют раскрыть имя покупателя картины на аукционе 2024 года в течение 60 дней.
В случае задержки исполнения решения суд наложит на Sotheby's и Mondex Corporation по 1000 евро ежедневного штрафа, а также 20 тысяч евро в качестве судебных издержек. В настоящее время вторая компания сообщила о подаче апелляции, тогда как Sotheby's признала вердикт, но будет консультироваться с британскими юристами относительно его исполнения.
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