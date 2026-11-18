Рынок англоязычных стран всё чаще отказывается от привычной модели издания книг. Теперь новые романы выходят в мягкой обложке, а привычный алгоритм уходит на второй план по ряду причин.

Эксперты отмечают, что читатели всё чаще выбирают более удобные и доступные издания из-за ценовой политики. Об этом говорится в материале The Times.

Британские издатели заметили, что 72 % проданных книг в 2025 году были именно в мягкой обложке. Подобную тенденцию заметили в лондонской сети книжных магазинов Backstory, где 46% покупателей признались, что "почти никогда не покупают книги в твёрдом переплёте".

Главную причину издатели видят в изменении назначения книг, ведь читатели стали искать книги с двумя целями. Первая — коллекционирование книг в твердом переплете, а вторая — создание собственной библиотеки, как это делают буктокеры.

Видео дня

Учитывая эту тенденцию и изменения в экономике книжной отрасли, ряд издательств уже начал выпускать книги дебютантов и начинающих авторов в мягкой обложке. Кроме того, книги в мягкой обложке стали более активно конкурировать с электронными и аудиокнигами.

"В результате этого мягкая обложка книги стала практичным способом чтения, а твёрдая переходит в разряд предметов частной коллекции. Поэтому теперь главное изменение для читателей и издателей заключается в том, что книгу теперь покупают не ради текста, а ради самого издания — если оно имеет ценность и особенность", — говорится в материале.

Ранее Фокус сообщал о том, как самый известный символ книг вводил читателей в заблуждение. Логотип британского издательства Penguin Books появился ещё в далеком 1935 году, однако большинство читателей не задумывались об истории и имени этого персонажа, а также о том, что означает этот знак

Впоследствии стало известно о любимых жанрах и книгах украинцев в 2026 году. Опросы показывают, что 69 % читают для отдыха, а 54 % — получают удовольствие от самого процесса.