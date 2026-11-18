Ринок англомовних країн усе частіше починає відмовлятися від звичної моделі видання книжок. Тепер нові романи виходять у м'якій обкладинці, а звичний алгоритм відходить на другий план із низки причини.

Фахівці констатують, що читачі дедалі більше обирають зручніші та доступніші видання через цінову політику. Про це йдеться в матеріалі The Times.

Британські видавці помітили, що 72% проданих книжок за 2025 рік були саме з м'якою обкладинкою. Схожу тенденцію помітили в лондонській мережі книгарень Backstory, де 46% покупців зізналися, що "майже ніколи не купують книжки з твердою обкладинкою".

Головну причину видавці бачать в зміні призначення книжок, адже читачі почали шукати книжки з двома цілями. Першою є колекціонування робіт у твердому варіанті, а в другому — створення власної бібліотеки, як це роблять буктокери.

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Виходячи з цього тренду та зміни економіки книжкової галузі, низка видавництв уже почала друкувати дебютантів і новачків у м'якій обкладинці. Також м'яка обкладинка почала активніше протидіяти електронних та аудіокнижкам.

"У результаті цього м'яка обкладинка книжки стала практичним способом читання, а тверда переходить у розряд предмету колекції приватного типу. Тому тепер головна зміна читачів і видавців полягає в тому, що книжку тепер купують не заради тексту, а заради самого видання — якщо воно має цінність та особливість", — йдеться в матеріалі.

Раніше Фокус повідомляв про те, як найвідоміший символ книжок уводив читачів в оману. Логотип британського видавництва Penguin Books з’явився ще в далекому 1935-му, проте більшість читачів не замислювалися про історію та ім'я цього персонажа та що цей знак означає

Згодом стало відомо про улюблені жанри і книжки українців у 2026. Опитування показують, що 69% читають для відпочинку, а 54% — отримують задоволення від процесу.