Як найвідоміший символ 90 років вводив читачів в оману: що він означає насправді (фото)

Логотип британського видавництва Penguin Books з’явився ще в далекому 1935-му, ставши одним із найвідоміших символів у світі книжок. Проте більшість читачів не замислювалися про історію та ім'я цього персонажа та що цей знак означає.

Дизайнер з Лондона Раян Селві пояснює, що цей образ пінгвіна планують змінити. Метою є бажання видавництвастворити "нові візуальні образи для сучасних форматів комунікації", розповів чоловік на ролику в Youtube.

За останні дев’ять десятиліть цей образ супроводжував мільйони видань. Фірмовий знак — пінгвін у помаранчевому овалі — став невід’ємною частиною бренду Penguin Books, який згодом перетворився на Penguin Random House.

Його можна побачити на корінцях книжок, де маленький пінгвін дивиться вгору, ніби звертається до читача. Для багатьох це настільки звичний елемент, що його просто перестають помічати.

Попри численні перевидання і зміну стилів, сам пінгвін залишався незмінною частиною айдентики. Його зовнішній вигляд лише злегка коригували з роками. Останнє суттєве оновлення відбулося у 2003 році, і саме цей варіант став найбільш впізнаваним.

Вибір саме пінгвіна як символу виглядає неочевидним. У культурі значно частіше з книжками асоціюють сову — традиційний символ мудрості. Тому питання, чому видавці обрали саме цього птаха, довгий час залишалося відкритим.

Як змінювався логотип Penguin Books Фото: Penguin Books

На офіційному порталі видавництва Penguin Books вказано, що історія бренду веде до заснування компанії братами Алленом, Річардом та Джон Лейнами в 1935 році. Всі троє хотіли бачити символом свого проєкту щось таке, що поєднує би серйозність із легкою іронією. Тоді секретарка Аллена Лейна, Джоан Коулз, подумала та запропонувала пінгвіна — і ця ідея одразу прижилася.

З часом з’ясувалося, що цей персонаж — не просто умовний знак. У пінгвіна є ім’я — Алан, імовірно, на честь одного із засновників. Сам образ майже не змінювали, зберігаючи його впізнаваність.

До 90-річчя бренду концепцію вирішили розширити. Нову серію персонажів розробив ілюстратор Метт Бліз в проєкті "Playful Penguins", який сам автор вказує як "колекцію пінгвінів у різних позах: вони стрибають, танцюють і, звісно, читають". Вони використовуються в рекламі, соцмережах і на промоматеріалах.

Як каже містер Бліз, нові персонажі не замінюють оригінального Алана. За словами дизайн-директора Дерека Мена, вони існують як окрема "родина", яка доповнює бренд, що дозволяє зберегти "класичний логотип недоторканим і водночас розширити його візуальну мову для майбутнього".

