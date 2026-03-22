Как самый известный символ 90 лет вводил читателей в заблуждение: что он означает на самом деле (фото)

Логотип британского издательства Penguin Books появился еще в далеком 1935-м, став одним из самых известных символов в мире книг. Однако большинство читателей не задумывались об истории и имени этого персонажа и что этот знак означает.

Дизайнер из Лондона Райан Селви объясняет, что этот образ пингвина планируют изменить. Целью является желание издательства создать "новые визуальные образы для современных форматов коммуникации", рассказал мужчина на ролике в Youtube.

За последние девять десятилетий этот образ сопровождал миллионы изданий. Фирменный знак — пингвин в оранжевом овале — стал неотъемлемой частью бренда Penguin Books, который впоследствии превратился в Penguin Random House.

Его можно увидеть на корешках книг, где маленький пингвин смотрит вверх, будто обращается к читателю. Для многих это настолько привычный элемент, что его просто перестают замечать.

Несмотря на многочисленные переиздания и смену стилей, сам пингвин оставался неизменной частью айдентики. Его внешний вид лишь слегка корректировали с годами. Последнее существенное обновление произошло в 2003 году, и именно этот вариант стал наиболее узнаваемым.

Выбор именно пингвина как символа выглядит неочевидным. В культуре значительно чаще с книгами ассоциируют сову — традиционный символ мудрости. Поэтому вопрос, почему издатели выбрали именно эту птицу, долгое время оставался открытым.

Как менялся логотип Penguin Books Фото: Penguin Books

На официальном портале издательства Penguin Books указано, что история бренда ведет к основанию компании братьями Алленом, Ричардом и Джон Лейнами в 1935 году. Все трое хотели видеть символом своего проекта что-то такое, что сочетало бы серьезность с легкой иронией. Тогда секретарша Аллена Лейна, Джоан Коулз, подумала и предложила пингвина — и эта идея сразу прижилась.

Со временем выяснилось, что этот персонаж — не просто условный знак. У пингвина есть имя — Алан, предположительно, в честь одного из основателей. Сам образ почти не меняли, сохраняя его узнаваемость.

К 90-летию бренда концепцию решили расширить. Новую серию персонажей разработал иллюстратор Мэтт Близ в проекте "Playful Penguins", который сам автор обозначает как "коллекцию пингвинов в разных позах: они прыгают, танцуют и, конечно, читают". Они используются в рекламе, соцсетях и на промоматериалах.

Как говорит мистер Близ, новые персонажи не заменяют оригинального Алана. По словам дизайн-директора Дерека Мэна, они существуют как отдельная "семья", которая дополняет бренд, что позволяет сохранить "классический логотип нетронутым и одновременно расширить его визуальный язык для будущего".

