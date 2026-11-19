BBC News Украина объявила шорт-листы литературной премии "Книга года" 2026 года. В шорт-лист вошли 15 книг различных авторов в трех номинациях — "Книга года", "Эссеистика" и "Детская книга".

Всего в длинный список вошли 41 книга, из которых 15 попали в короткий список. Об этом сообщает BBC.

"Жюри выбирало финалистов из 41 издания, вошедших в длинные списки конкурса "Книга года BBC-2026". Победителей конкурса объявят 10 декабря", — говорится в материале.

В этом году премия будет вручена в партнерстве с ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития), а детская номинация проводится в партнерстве с Культурной программой ЕБРР. Само денежное вознаграждение в каждой из номинаций этого года увеличится с 1 000 до 3 000 фунтов (около 177 тыс. грн).

В номинации "Книга года" жюри выбрало следующие книги:

Видео дня

Эмма Антонюк. До свидания, телевидение! — Киев: Лаборатория, 2026

Наталья Ворожбит. О чем эта пьеса. — Киев: Артбукс, 2026

Виктория Климчук-Длугач. Гирашки. — Киев: Вихола, 2026

Валерий Пузик. Кем мы были. — Харьков: Виват, 2026

Татьяна Стрижевская. Конфетница. — Львов: Издательство "Старый Лев", 2026

Шорт-лист в номинации "Книга года" премии "Книга года BBC 2026" Фото: BBC

В номинацию "Эссеистика" вошли следующие работы:

Максим Бутченко. Остров ГУР. Тайны. Операции. Война. — Киев: Yakaboo Publishing, 2026.

Артур Дронь. Хемингуэй ничего не знает. — Львов: Издательство "Старый Лев", 2025

Виталий Жежера. Тропа туда. — Киев: Комора, 2026

Ирина Тукова, Елена Корчова. Времена Зазеркалья. Выбор Бориса Лятошинского. — Киев: Лаборатория, 2026

Андрей Lucky Юрков. Окопный дзен. — Киев: Белка, 2026

Шорт-лист в номинации "Эссеистика" премии "Книга года BBC 2026" Фото: BBC

В номинации "Детская литература" жюри отобрало следующие работы:

Зоряна Биндас. Мурлыкающие истории. — Харьков: Виват, 2025

Мирослава Кирильчук. Фото с историей. — Львов: Издательство "Старого Льва", 2025.

Наталья Кош. Апельсиновое зелье. — Харьков: Ранок, Readberry, 2026

Светлана Ройз. Тарелка с историей. — Львов: Издательство "Старого Льва", 2026

Наталья Шостак. Тайна картины. — Харьков: "Ранок", 2025

Шорт-лист в номинации "Детская литература" премии "Книга года BBC 2026" Фото: BBC

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