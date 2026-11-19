"Книга року ВВС" оголосила шорт-лист у трьох номінаціях: хто до нього потрапив (деталі, фото)
BBC News Україна оголосив короткі списки літературної премії "Книга року" 2026 року. До шортлисту потрапили 15 книжок різних авторів у трьох номінаціях — "Книга року", "Есеїстика" та "Дитяча книга".
Загалом до довгого списку потрапили 41 книжка, з яких саме 15 з них опинилися в короткому списку. Про це повідомляє BBC.
"Журі обирало фіналістів серед 41 видання, які увійшли до довгих списків Книги року ВВС-2026. Переможців конкурсу оголосять 10 грудня", — вказано в матеріалі.
Премію цьогоріч вручать у партнерстві з ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку), а дитяча номінація проводиться у партнерстві з Культурною програмою ЄБРР. Сама грошова винагорода в кожній із цьогорічних номінацій зросте з 1 000 до 3 000 фунтів (близько 177 тис. грн).
В номінації "Книга року" журі обрало наступні книжки:
- Емма Антонюк. До побачення, телебачення! — Київ: Лабораторія, 2026
- Наталка Ворожбит. Про що ця п'єса. — Київ: Артбукс, 2026
- Вікторія Климчук-Длугач. Гірашки. — Київ: Віхола, 2026
- Валерій Пузік. Ким ми були. — Харків: Віват, 2026
- Тетяна Стрижевська. Цукерниця. — Львів: Видавництво Старого Лева, 2026
В номінації "Есеїстика" потрапили такі роботи:
- Максим Бутченко. Острів ГУР. Таємниці. Операції. Війна. — Київ: Yakaboo Publishing, 2026.
- Артур Дронь. Гемінґвей нічого не знає. — Львів: Видавництво Старого Лева, 2025
- Віталій Жежера. Стежка тудою. — Київ: Комора, 2026
- Ірина Тукова, Олена Корчова. Часи Задзеркалля. Вибір Бориса Лятошинського. — Київ: Лабораторія, 2026
- Андрій Lucky Юрков. Окопний дзен. — Київ: Білка, 2026
В номінації "Дитяча література" журі обрало наступні роботи:
- Зоряна Биндас. Муркотливі історії. — Харків: Віват, 2025
- Мирослава Кирильчук. Фото з історією. — Львів: Видавництво Cтарого Лева, 2025.
- Наталя Кош. Апельсинове зілля. — Харків: Ранок, Readberry, 2026
- Світлана Ройз. Таріль з історією. — Львів: Видавництво Старого Лева, 2026
- Наталія Шостак. Таємниця картини. — Харків: Ранок, 2025
Раніше Фокус повідомляв про те, як поетка Галина Крук отримала захочувальний приз премії Горста Бінека. У мотиваційній частині свого рішення Баварська академія мистецтв відзначила високу майстерність текстів авторки, "народжених посеред війни".
Згодом стало відомо про довгий список літературної премії "Воля". До основного конкурсу премії було взято 95 текстів у кількох номінаціях.