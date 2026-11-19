BBC News Україна оголосив короткі списки літературної премії "Книга року" 2026 року. До шортлисту потрапили 15 книжок різних авторів у трьох номінаціях — "Книга року", "Есеїстика" та "Дитяча книга".

Загалом до довгого списку потрапили 41 книжка, з яких саме 15 з них опинилися в короткому списку. Про це повідомляє BBC.

"Журі обирало фіналістів серед 41 видання, які увійшли до довгих списків Книги року ВВС-2026. Переможців конкурсу оголосять 10 грудня", — вказано в матеріалі.

Премію цьогоріч вручать у партнерстві з ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку), а дитяча номінація проводиться у партнерстві з Культурною програмою ЄБРР. Сама грошова винагорода в кожній із цьогорічних номінацій зросте з 1 000 до 3 000 фунтів (близько 177 тис. грн).

В номінації "Книга року" журі обрало наступні книжки:

Видео дня

Емма Антонюк. До побачення, телебачення! — Київ: Лабораторія, 2026

Наталка Ворожбит. Про що ця п'єса. — Київ: Артбукс, 2026

Вікторія Климчук-Длугач. Гірашки. — Київ: Віхола, 2026

Валерій Пузік. Ким ми були. — Харків: Віват, 2026

Тетяна Стрижевська. Цукерниця. — Львів: Видавництво Старого Лева, 2026

Шорт-лист в номінації "Книга року" в премії "Книга року ВВС 2026 Фото: BBC

В номінації "Есеїстика" потрапили такі роботи:

Максим Бутченко. Острів ГУР. Таємниці. Операції. Війна. — Київ: Yakaboo Publishing, 2026.

Артур Дронь. Гемінґвей нічого не знає. — Львів: Видавництво Старого Лева, 2025

Віталій Жежера. Стежка тудою. — Київ: Комора, 2026

Ірина Тукова, Олена Корчова. Часи Задзеркалля. Вибір Бориса Лятошинського. — Київ: Лабораторія, 2026

Андрій Lucky Юрков. Окопний дзен. — Київ: Білка, 2026

Шорт-лист в номінації "Есеїстика" в премії "Книга року ВВС 2026 Фото: BBC

В номінації "Дитяча література" журі обрало наступні роботи:

Зоряна Биндас. Муркотливі історії. — Харків: Віват, 2025

Мирослава Кирильчук. Фото з історією. — Львів: Видавництво Cтарого Лева, 2025.

Наталя Кош. Апельсинове зілля. — Харків: Ранок, Readberry, 2026

Світлана Ройз. Таріль з історією. — Львів: Видавництво Старого Лева, 2026

Наталія Шостак. Таємниця картини. — Харків: Ранок, 2025

Шорт-лист в номінації "Дитяча література" в премії "Книга року ВВС 2026 Фото: BBC

Раніше Фокус повідомляв про те, як поетка Галина Крук отримала захочувальний приз премії Горста Бінека. У мотиваційній частині свого рішення Баварська академія мистецтв відзначила високу майстерність текстів авторки, "народжених посеред війни".

Згодом стало відомо про довгий список літературної премії "Воля". До основного конкурсу премії було взято 95 текстів у кількох номінаціях.