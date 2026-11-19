Министерство культуры Украины планирует разработать новый законопроект о проведении концертных мероприятий во время войны. Глава ведомства Татьяна Бережная рассказывает о ряде новых изменений в деятельности артистов.

Она отмечает, что законопроект определит правила проведения мероприятий во время воздушной тревоги, а также ответственность за отмену концертов и возмещение потраченных средств. Об этом министр рассказала в интервью The Bridge Media.

"Сейчас вместе с командой работаем над новым законом о концертных мероприятиях, чтобы урегулировать эти проблемы. Это непросто, нелегко, но мы ищем решение и баланс. Ведь культура — это то, что объединяет и придает сил в самые сложные времена", — отметила г-жа Бережная.

Министр культуры заявляет, что правительство уже работало над правилами проведения культурных мероприятий во время воздушных тревог. Сейчас профильное министерство готовит документ о регулировании концертной индустрии в условиях войны.

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Г-жа Бережная добавляет, что главным приоритетом остается безопасность зрителей. Также Минкультуры планирует определить порядок возмещения убытков за отмененные концерты и перечень правил, касающихся ответственности за отмененные мероприятия.

"Мы хотим, чтобы культурные мероприятия проводились, но необходимо соблюдать баланс между концертной деятельностью и обеспечением безопасности зрителей", — говорит министр.

Ранее Фокус сообщал о том, как в Минкульте рассказали о любимых жанрах и книгах украинцев в 2026 году. Опросы показывают, что 69 % читают для отдыха, а 54 % — получают удовольствие от самого процесса.

Впоследствии стало известно, что Кабмин изменил правила использования культурных памятников и территорий. Согласно новым положениям, теперь исторические объекты получат законодательный механизм защиты от незаконных ремонтных, строительных или иных работ.