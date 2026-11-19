Міністерство культури України планує розробити новий законопроєкт щодо проведення концертних заходів під час війни. Очільниця відомства Тетяна Бережна говорить про низку нових змін у діяльності артистів.

Вона вказує, що проєкт закону визначить правила організації подій під час повітряних тривог, а також відповідальність за скасування концертів і відшкодування витрачених коштів. Про це міністерка розповіла в інтерв'ю The Bridge Media.

"Зараз з командою працюємо над новим законом про концертні заходи, аби нормувати ці проблеми. Це непросто, нелегко, але шукаємо рішення та баланс. Адже культура — те, що об'єднує та додає сил у найскладніші часи", — зазначила пані Бережна.

Міністерка культури говорить, що уряд уже працював над правилами проведення культурних заходів під час повітряних тривог. Тепер профільне міністерство готує документ про регулювання концертної індустрії під час війни.

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Пані Бережна додає, що головним пріоритетом залишається безпека глядачів. Також Мінкультури планує визначити порядок відшкодування за скасовані концерти та перелік правил щодо відповідальності за скасовані події.

"Ми хочемо, щоб культурні події відбувалися, але потрібно зберігати баланс між концертною діяльністю та захистом глядачів", — говорить міністерка.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Мінкульті розповіли про улюблені жанри і книжки українців у 2026. Опитування показують, що 69% читають для відпочинку, а 54% — отримують задоволення від процесу.

Згодом стало відомо, що Кабмін змінив правила використання культурних пам'яток і територій. Відповідно до нових положень, тепер історичні об'єкти отримають законодавчий механізм захисту від незаконних ремонтних, забудовних чи інших робіт.