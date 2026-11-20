Национальная библиотека в Лондоне оказалась в центре громкого скандала: руководство учреждения намеревалось отдать три из 11 читальных залов под коворкинг и бизнес-пространства. Читатели и местные активисты считают, что это разрушит репутацию общественного центра, существующего уже несколько веков.

Учреждение уже сообщило о сокращении охраны и передаче сотрудников частной компании, но перед этим руководство библиотеки получило от государства средства на обновление трёх залов. Об этом пишет The Guardian.

Представитель профсоюза работников библиотеки Ник Марро заявляет, что в британском бюджете выделено целых 14 млн фунтов стерлингов на ремонт читальных залов, которые "Британская библиотека немедленно приватизирует". По мнению мужчины, такое решение является полным абсурдом.

"Мы считаем, что это поднимает важные вопросы о будущем финансируемых государством культурных учреждений, об отношении к работникам, а также о собственных обязательствах правительства в отношении наемных работников и прав профсоюзов", — говорит профсоюзный деятель.

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Скандал вокруг приватизации трёх из 11 залов Британской библиотеки, в фондах которой насчитывается 150 млн уникальных экземпляров и экспонатов, набирал обороты ещё в конце лета 2026 года. В то же время планы "оптимизировать три читальных зала" под "гибкое рабочее пространство" на практике вместо инвестиций приведут к сокращению числа посетителей, ведь эти залы одновременно принимали до десяти тысяч посетителей.

"Невозможно представить ситуацию, когда они закроют читальные залы и лишатся сотен читальных столов", — говорит г-н Марро.

СМИ добавляют, что Национальная библиотека планирует потратить на перепланировку трёх читальных залов до 13 млн фунтов, как следует из внутренних документов сметы. В самом учреждении отказались назвать точную сумму средств на обновление, но отмечают, что новое пространство позволит бизнесу, исследователям, предпринимателям и инноваторам "работать и сотрудничать в центре лондонского квартала знаний, одновременно генерируя доход, который можно реинвестировать в библиотеку".

Тем временем скандал докотился до британского лейбористского правительства, где члены профсоюза обратились к главе министерства культуры Лизе Нанди. Представители профсоюза требуют немедленно "вмешаться" в дело о приватизации читальных залов и изучить "целевое использование" государственных средств на анонсированную реконструкцию Библиотеки.

Ранее Фокус сообщал о том, как поместье с огромной библиотекой выставили на продажу. Одной из его уникальных особенностей является частная коллекция книг, насчитывающая сотни экземпляров.

Впоследствии стало известно, что археологи обнаружили проход в древнюю библиотеку в Турции. В древнем городе Ниса (Турция) археологи обнаружили 1800-летнюю каменную лестницу, которая соединяла главную колоннаду непосредственно с монументальным библиотечным комплексом.