Національна бібліотека у Лондоні стала епіцентром гучного скандалу, де заклад хотів віддати три з 11 читальних залів під коворкінгові місця та бізнес-локуси. Читачі та місцеві активісти вважають, що це знищить репутацію публічного хабу, який існує кілька століть.

Заклад уже повідомив про скорочення охорони та передачу працівників приватній компанії, але перед тим керівництво бібліотеки отримало від держави кошти на оновлення трьох залів. Про це пише The Guardian.

Представник профспілки працівників бібліотеки Нік Марро каже, що британський бюджет виділив аж £14 млн на ремонт читальних залів, які "Британська бібліотека негайно приватизує". На думку чоловіка, таке рішення є повним абсурдом.

"Ми вважаємо, що це ставить важливі питання щодо майбутнього культурних установ, що фінансуються державою, ставлення до працівників та власних зобов'язань уряду щодо найманих працівників та прав профспілок", — каже профспілковий діяч.

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Скандал щодо приватизації трьох з 11 залів Британської бібліотеки, яка має 150 млн унікальних примірників і експонатів, набирав обертів ще наприкінці літа 2026 року. Водночас плани "оптимізувати три читацькі зали" під "гнучкий робочий простір" на практиці замість інвестицій означатиме зменшення кількості відвідувачів, адже ці зали приймали до десятка тисяч відвідувачів відразу.

"Неможливо уявити ситуацію, коли вони закриють читальні зали і втратять сотні читальних столів", — каже пан Марро.

ЗМІ додають, що Національна бібліотека планує витратити на перепланування трьох читацьких залів до 13 млн фунтів, як свідчать внутрішні документи кошторису. У самому закладі відмовилися називати точну цифру коштів на оновлення, але вказують, що новий простір дозволить бізнесу, дослідникам, підприємцям та інноваторам "працювати та співпрацювати в центрі Лондонського кварталу знань, одночасно генеруючи дохід, який можна реінвестувати в бібліотеку".

Тим часом скандал докотився до британського уряду лейбористів, де члени профспілки звернулися до очільниці міністерства культури Лізи Нанді. Представники профспілки вимагають негайно "втрутитися" в справу з приватизацією читацьких залів та вивчити "цільове використання" держкоштів на анонсоване оновлення Бібліотеки.

Раніше Фокус повідомляв про те, як маєток із величезною бібліотекою виставили на продаж. Одним з його унікальних особливостей є приватна колекція книжок, яка налічує сотні екземплярів.

Згодом стало відомо, що археологи виявили прохід до стародавньої бібліотеки у Туреччині. У стародавньому місті Ніса, Туреччина, археологи виявили 1800-річні кам'яні сходи, які з'єднували головну колонаду безпосередньо з монументальним бібліотечним комплексом.