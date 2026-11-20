Украинец Тарас Бычко завоевал золотую награду на международном конкурсе Xiaomi Imagery Awards 2026, в рамках которого владельцы смартфонов должны были присылать свои оригинальные снимки, сделанные на смартфонах китайского производителя. Свою работу мужчина назвал "Cat and Hat" ("Кот и шляпа").

Украинец завоевал "золото" в номинации "Портрет", где его отражение в окне визуально сочетается с головой кота. Об этом сообщает оргкомитет премии.

Согласно условиям конкурса Xiaomi Imagery Awards 2026, все желающие могли подать заявки до 12 октября. Впоследствии жюри оценит лучшие фотографии и должно объявить победителя до декабря 2026 года.

Фотография украинца Тараса Бычка получила международную премию

Украинец Тарас Бычко сделал свой победный снимок на Xiaomi 17 Ultra. В своём решении жюри отметило юмор, оригинальную композицию и необычное сочетание человека и животного.

"[На фото] мы видим некий переход от человека к животному. Для меня это ещё одно ощущение непосредственности и чувствительности одновременно. Это действительно часть великой силы фотографии: фотограф мгновенно замечает возможность и воплощает её в жизнь", — сказал в отдельном мнении член жюри Джоэл Меровиц.

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Второй член жюри CAO Dan отметил, что работа украинского победителя "богата многослойными интерпретациями". Больше всего члена жюри впечатлил "взгляд кота", который "особенно захватывает".

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