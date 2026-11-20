Українець Тарас Бичко виграв золоту нагороду на міжнародному конкурсі Xiaomi Imagery Awards 2026, де власники смартфонів мали присилати власні оригінальні кадри на смартфони китайського виробника. Свою роботу чоловік назвав "Cat and Hat" ("Кіт і капелюх").

Українець здобув "золото" в номінації "Портрет", де його відображення у вікні візуально поєднується з головою кота. Про це повідомляє оргкомітет премії.

За умовами конкурсу Xiaomi Imagery Awards 2026, всі охочі могли подати на конкурс до 12 жовтня. Згодом журі зробить оцінку найкращих фото та мало оголосити переможця до грудня 2026 року.

Фотографія українця Тараса Бичка виграла міжнародну премію

Українець Тарас Бичко зробив свій переможний знімок на Xiaomi 17 Ultra. У своєму рішенні журі відзначило гумор, оригінальну композицію та незвичне поєднання людини й тварини.

"[На фото] ми маємо певний перехід від людини до тварини. Для мене це ще одне відчуття безпосередності та чутливості разом. Це справді частина великої сили фотографії: фотограф миттєво помічає можливість і оживляє її", — сказав у окремій думці член журі Джоел Мєровіц.

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Другий член журі СAO Dan відзначив, що робота українського переможця "багата на багатошарові інтерпретації". Найбільшим захопленням для члена журі був "погляд кота", який "особливо захоплює".

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