Пять христианских артефактов из Эфиопии возвращаются на родину после многих лет незаконного пребывания в Великобритании. Эксперты утверждают, что эти предметы культурного наследия были незаконно похищены из местных церквей.

К ключевым экспонатам эфиопских святынь относятся две редкие рукописи и три процессионных креста. Об этом пишет The Art Newspaper.

Среди рукописей из коллекции есть так называемое "Откровение" 1400 года, содержащее семь полностраничных миниатюр. Она хранилась в эфиопской провинции Шева, в церкви Сакка-Медхане-Алем, пока не исчезла по неизвестным причинам.

Второй рукописью является Евангелие середины XV века, на котором изображены все четыре автора священного текста. До 1974 года книга хранилась в церкви Эммаус-Гийор, а затем была похищена неизвестными.

Евангелие XV века из Эфиопии, написанное на амхарском (эфиопском) языке Фото: Facebook

Три других предмета — это латунные кресты для религиозных процессий с гравировкой, возраст которых колеблется от 100 до более 300 лет. Благодаря этим надписям правительство Аддис-Абебы сможет определить точное местонахождение тех культовых учреждений, которым они принадлежат.

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После торжественного возвращения артефактов в посольство Эфиопии в Великобритании они будут переданы в Национальный музей, где планируется открыть крупную выставку. Основными экспонатами станут предметы, похищенные британцами после 1868 года, а по итогам выставки правительство должно принять решение — оставить их в музее или вернуть в святыни Эфиопской православной церкви.

Ранее Фокус сообщал о том, как более 1 млн артефактов из 1950 года были возвращены в страны происхождения. Речь идет о древностях и ценностях, которые были похищены или незаконно ввезены в музеи разных стран.

Впоследствии стало известно, что книга с жуткими предсказаниями была выставлена на продажу. В ней описаны катастрофы, природные аномалии, чудовища и библейские пророчества.