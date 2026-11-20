П'ятірка християнських артефактів з Ефіопії повертається додому після багатьох років незаконного перебування в Британії. Експерти говорять, що ці предмети спадку були незаконно викрадені з місцевих церков.

До ключових артефактів ефіопських святинь належать два рідкісних рукописи та три процесійні хрести. Про це пише The Art Newspaper.

Двома рукописам з колекції є так зване "Одкровення" 1400 року, яка містить сім повносторінкових мініатюр. Вона зберігалася в ефіопській провінції Шева, у церкві Сакка-Медхане-Алем, допоки не зникла з невідомих причин.

Другим рукописом є Євангеліє середини 15 сторіччя, на якому присутні зображення всіх чотирьох авторів священного тексту. До 1974 року книжка перебувала в церкві Еммаус-Гійор, а після — була викрадена невідомими.

Євангеліє 15 сторіччя з Ефіопії, написане амхарською (ефіопською) мовою Фото: Facebook

Три інші предмети — це латунні хрести для релігійних процесів з гравіюванням, вік яких коливається від 100 до понад 300 років. Завдяки цим написам уряд Аддис-Абеби зможе віднайти точні локації, яким саме культовим закладам вони належать.

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Після урочистого повернення артефактів до посольства Ефіопії в Великій Британії, вони повернуть до Національного музею, де планують відкрити велику виставку. Основними експонатами будуть предмети, які були викрадені британцями після 1868 року, а після експозиції уряд має вирішити — залишити в музеї або повернути до святинь Ефіопської православної церкви.

Раніше Фокус повідомляв про те, як понад 1 млн артефактів з 1950 повернули до країн походження. Мова йде про старожитності та цінності, які були викрадені чи ввезені до музеїв різних країн незаконним чином.

Згодом стало відомо, що книгу з моторошними пророцтвами виставили на продаж. В ній зображені катастрофи, природні аномалії, чудовиська та біблійні пророцтва.