Современные молодые и профессиональные коллекционеры расширяют арсенал схем и методов поиска и приобретения новых шедевров. Последним трендом среди "состоятельных владельцев" стали социальные сети для поиска и покупки предметов.

Среди опрошенных 3100 владельцев коллекций произведений искусства подтвердили, что чаще обращают внимание на тренды в социальных сетях. Об этом говорится в совместном исследовании Art Basel и UBS "Survey of Global Collecting 2026".

Однако в настоящее время для коллекционеров наиболее важными способами поиска являются семейные связи (28 % респондентов) и посещение музеев и ярмарок (22 %). Лишь 13% опрошенных используют интернет в качестве способа поиска предметов для коллекции.

Интересна дифференциация по онлайн-источникам среди коллекционеров. 58 % владельцев частных коллекций отмечают, что находят объекты для коллекции благодаря аукционам и онлайн-форумам, а 32 % обращались к социальным сетям (X, Instagram).

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В то же время ИИ продолжает набирать популярность — теперь владельцы коллекций в два раза чаще покупают предметы, следуя советам алгоритма, а не блогеров и инфлюенсеров. Однако, как показывает исследование, эта динамика подвержена изменениям из-за ряда факторов, в том числе и из-за недоверия.

Чаще всего предметами коллекционирования становятся уже не картины, а различные карточки, значки, марки, фишки, редкие наклейки и видеоигры Фото: Daily Star

Основными источниками поиска предметов, необходимых для коллекций, являются поиски через доверенных лиц и посредников, а также непосредственно у самих художников. В настоящее время лишь 8% коллекционеров совершают покупки через онлайн-платформы и торговые площадки, тогда как 92% прибегают к связям и контрагентам.

Еще одна особенность современных коллекционеров, в частности среди молодежи, — публичная демонстрация коллекций. Лишь 25% опрошенных коллекционеров готовы опубликовать свою коллекцию, тогда как ранее этот показатель составлял 36%, а главной причиной этого является защита конфиденциальности и кибербезопасность в связи с цифровыми следами.

Ранее Фокус сообщал о том, как карточки Pokémon принесли целое состояние 12-летнему мальчику из Японии. Тот очень выгодно продал в Париже свою коллекцию карточек за сумму около 100 тысяч евро.

Впоследствии стало известно о пяти практических советах для тех, кто собирает собственную коллекцию произведений искусства. Эксперты отмечают, что к созданию собственной коллекции произведений искусства могут присоединиться все желающие, если учтут несколько важных факторов.