Сучасні молоді та професійні колекціонери розширюють арсенал схем і методів пошуку та придбання нових шедеврів. Останнім трендом "заможних власників" стали соціальні мережі для пошуку та купівлі предметів.

Серед опитаних 3100 осіб-власників колекцій мистецтва підтвердили, що частіше звертають увагу на тренди у соціальних мережах. Про це йдеться в спільному дослідженні Art Basel та UBS Survey of Globall Cillecting 2026.

Однак наразі для людей зі світу колекціонерів найважливішими типами пошуку є родинні зв'язки (28% респондентів) та відвідування музеїв, ярмарків та (22%). Лише 13% опитаних використовують інтернет як спосіб відшуковування предметів до колекції.

Цікавим є диференціація за онлайн-джерелами серед колекціонерів. 58% власник приватних колекцій говорять про розвідку завдяки аукціонам і онлайн-формумам, а 32% зверталися до соцмереж (X, Instargam).

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Водночас ШІ продовжує набувати популярності — тепер власники колекцій удвічі частіше купують предмети завдяки порадам алгоритму замість блогерів і інфлюенсерів. Однак ця динаміка, як каже дослідження, є змінною через низку факторів, зокрема як і недовіра.

Найчастіше предметами колекції стають вже не полотна, а різні картки, значки, марки, фішки, рідкісні наклейки та відеоігри Фото: Daily Star

Найосновнішими джерелами пошуку предметів, що є потрібними до колекцій, є пошуки через довірених осіб і посередників, а також безпосередньо в самих митців. Наразі лише 8% колекціонерів купують через онлайн-платформи та майданчики, тоді як 92% залучають зв'язки та контрагентів.

Ще одна особливість сучасних колекціонерів, зокрема серед молоді, є публічна демонстрація колекцій. Лише 25% опитаних колекціонерів готові опублічити власну колекцію, тоді як раніше ця цифра складала 36%, а головним поясненням є захист приватності та кібербезпека від цифрових слідів.

Раніше Фокус повідомляв про те, як картки Pokémon принесли цілий статок 12-річному хлопчику з Японії. Той дуже вигідно продав у Парижі свою колекцію карток за суму близько 100 тисяч євро.

Згодом стало відомо про п'ять практичних порад для тих, хто збирає власну колекцію мистецтва. Експерти говорять, що до створення власної колекції мистецтв можуть долучитися всі охочі, якщо врахують кілька важливих параметрів.