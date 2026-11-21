История Джейсона и Люсии в игре Grand Theft Auto 6 может иметь три разные концовки. В игре также есть сцена после финальных титров.

Игра Grand Theft Auto 6 (GTA 6) уже установила рекорд. Только за первые сутки продаж новой части знаменитой игровой серии принесли разработчикам из Rockstar Games 3,79 миллиарда долларов. Это абсолютный рекорд по стартовой выручке. Несколько десятков миллионов человек по всему миру уже приобрели игру, а кто-то может и прошел ее полностью. Для тех же, кто хочет узнать, чем закончится история двух преступников, Джейсона и Лусии, возможно, будет интересно узнать, чем закончится GTA 6. Существует как минимум три подтвержденные концовки: одна хорошая и две плохих. Также вы узнаете, что происходит в сцене после финальных тиров. Об этом пишет Escorenews.

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Итак, финал GTA 6. В конце игры Джейсон и Лусия убегают от полиции на автомобиле, но впереди их ждет полицейский заслон на мосту. Герои останавливают машину и есть выбор, что делать дальше: прорываться или притвориться, что они сдаются, а затем прыгнуть в воду с моста. Если герои решают не сдаваться, то они погибнут, но второй выбор может закончится и хорошо, и плохо для героев.

Если герои решают не сдаваться, то они погибнут Фото: Скриншот

Концовка GTA 6: No surrender ("Не сдаваться")

В этом варианте финала игры, Джейсон и Лусия прорываются с боем сквозь полицейский заслон. Машину ведет Джейсон, а игрок управляет Лусией, которая должна стрелять в полицейских. Все заканчивается тем, что наших героев расстреливают. В итоге Томас, сын пары, попадает к родственникам Лусии и никогда не узнает своих родителей. Но о них будет напоминать общая фотография.

Концовка GTA 6: Swim for it ("Прыгать в воду"). Плохой сценарий

В этом варианте Джейсон и Лусия решают прыгать в воду с моста. Они притворяются, что сдаются, но Джейсон выходит из машины с пистолетом. В итоге полиция убивает обоих героев.

Концовка GTA 6: Swim for it ("Прыгать в воду"). Хороший сценарий

С моста прыгает только Лусия, а Джейсона арестовывают Фото: Скриншот

В этом варианте Джейсон выходит из машины без пистолета, а за ним следует Лусия. Полицейские не стреляют, хотя герои не реагируют на приказ лечь на землю. Но в итоге с моста прыгает только Лусия, а Джейсона арестовывают. В данном сценарии Лусия воссоединяется с Томасом и воспитывает его, а Джейсон сидит в тюрьме. Игра заканчивается тем, что Лусия с сыном навещают Джейсона в тюрьме.

Игра заканчивается тем, что Лусия с сыном навещают Джейсона в тюрьме Фото: Скриншот

Сцена после титров GTA 6

В дополнительной сцене после титров Кэл Хэмптон расшифровывает жесткий диск с помощью ноутбука и узнает, что там находится. Это его удивляет, но игроку не показывают, что именно Хэмптон увидел на экране.

В дополнительной сцене после титров Кэл Хэмптон расшифровывает жесткий диск с помощью ноутбука и узнает, что там находится Фото: Скриншот

Напоминаем, что в GTA 6 у автомобилей появится шкала расхода топлива, а угнанная машина может преподнести неприятный сюрприз в виде пустого бака прямо во время погони.

Также напоминаем, что в день выхода GTA 6, 19 ноября 2026 года, в сети появился полный список композиций для главной поп-радиостанции игры, Flash FM.