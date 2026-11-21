Історія Джейсона та Люсії у грі Grand Theft Auto 6 може мати три різні кінцівки. У грі також є сцена після фінальних титрів.

Гра Grand Theft Auto 6 (GTA 6) вже встановила рекорд. Лише за першу добу продажів нової частини знаменитої ігрової серії принесли розробникам із Rockstar Games 3,79 мільярда доларів. Це абсолютний рекорд за стартовим виторгом. Кілька десятків мільйонів людей по всьому світу вже придбали гру, а хтось, можливо, і пройшов її повністю. Тим же, хто хоче дізнатися, чим закінчиться історія двох злочинців, Джейсона та Лусії, можливо, буде цікаво дізнатися, чим закінчиться GTA 6. Існує щонайменше три підтверджені кінцівки: одна хороша і дві погані. Також ви дізнаєтеся, що відбувається у сцені після фінальних титрів. Про це пише Escorenews.

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Отже, фінал GTA 6. Наприкінці гри Джейсон і Лусія тікають від поліції на автомобілі, але попереду на них чекає поліцейський блокпост на мосту. Герої зупиняють машину, і перед ними постає вибір, що робити далі: прориватися чи вдавати, що вони здаються, а потім стрибнути у воду з мосту. Якщо герої вирішать не здаватися, то вони загинуть, але другий варіант може закінчитися як добре, так і погано для героїв.

Якщо герої вирішать не здаватися, то вони загинуть Фото: Скриншот

Фінал GTA 6: No surrender ("Не здаватися")

У цьому варіанті фіналу гри Джейсон і Лусія прориваються, вступаючи в бій, крізь поліцейський заслон. Машину веде Джейсон, а гравець керує Лусією, яка має стріляти в поліцейських. Усе закінчується тим, що наших героїв розстрілюють. У результаті Томас, син цієї пари, потрапляє до родичів Лусії й ніколи не дізнається про своїх батьків. Але про них нагадуватиме спільна фотографія.

Фінал GTA 6: Swim for it ("Стрибай у воду"). Поганий сценарій

У цьому варіанті Джейсон і Лусія вирішують стрибнути у воду з мосту. Вони вдають, що здаються, але Джейсон виходить з машини з пістолетом. У підсумку поліція вбиває обох героїв.

Фінал GTA 6: Swim for it ("Стрибай у воду"). Гарний сценарій

З мосту стрибає лише Лусія, а Джейсона заарештовують Фото: Скриншот

У цьому варіанті Джейсон виходить з машини без пістолета, а за ним — Лусія. Поліцейські не стріляють, хоча герої не реагують на наказ лягти на землю. Але в підсумку з мосту стрибає лише Лусія, а Джейсона заарештовують. У цьому сценарії Лусія возз’єднується з Томасом і виховує його, а Джейсон сидить у в’язниці. Гра закінчується тим, що Лусія з сином відвідують Джейсона у в’язниці.

Гра закінчується тим, що Лусія разом із сином відвідують Джейсона у в"язниці Фото: Скриншот

Сцена після титрів у GTA 6

У додатковій сцені після титрів Кел Гемптон розшифровує жорсткий диск за допомогою ноутбука і дізнається, що там знаходиться. Це його дивує, але гравцеві не показують, що саме Гемптон побачив на екрані.

У додатковій сцені після титрів Кел Гемптон розшифровує жорсткий диск за допомогою ноутбука і дізнається, що там знаходиться Фото: Скриншот

Нагадуємо, що в GTA 6 у автомобілів з’явиться шкала витрати палива, а викрадена машина може піднести неприємний сюрприз у вигляді порожнього бака прямо під час погоні.

Також нагадуємо, що в день виходу GTA 6, 19 листопада 2026 року, у мережі з’явився повний список композицій для головної поп-радіостанції гри, Flash FM.