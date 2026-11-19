В день выхода Grand Theft Auto VI — 19 ноября 2026 года — в сети появился полный список композиций для главной поп-радиостанции игры, Flash FM. Ведущими обновлённой станции стали шведская певица Robyn и модель Алекс Консани.

По данным музыкального издания Billboard, эфир Flash FM представляет собой смесь современных поп-хитов и танцевальной классики 90-х и 2000-х годов.

Подтвержденные треки на Flash FM

Плейлист станции объединяет известные поп-композиции исполнителей разных поколений. Среди подтвержденных песен — хиты Арианы Гранде ("Break Free"), Билли Айлиш ("Lunch"), Charli xcx ("Good Ones"), Кайли Миноуг ("Spinning Around"), Ланы Дель Рей ("Crazy for You"), The Weeknd, Дуа Липы и многих других.

Помимо современной поп-музыки, в штат Леонида вернулась легендарная радиостанция Vice City FM, специализирующаяся на хитах 1980-х годов.

Эксклюзивный альбом

В преддверии выхода игры компании Rockstar Games и Atlantic Records выпустили Grand Theft Auto VI: The Album — сборник, в который вошли треки, записанные специально для игры такими исполнителями, как Дуа Липа, Туве Лу и Камила Кабельо.

Видео дня

В GTA VI радиостанции и подкасты доступны не только в транспортных средствах — главные герои могут слушать музыку, передвигаясь пешком, через наушники, подключенные к их внутриигровому смартфону.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

У пользователей PlayStation Network возникли массовые проблемы с авторизацией за несколько часов до официального выхода Grand Theft Auto VI.

Rockstar Games столкнулась с масштабной утечкой материалов GTA VI: хакеры начали публиковать видео с игровым процессом ещё до официального релиза. В сети появились кадры с персонажами и игровыми механиками.

Кроме того, Фокус сообщал, что выпуск GTA VI может обойтись экономике США примерно в миллиард долларов из-за того, что часть геймеров планирует брать отпуск или выходные, чтобы поиграть в новинку.