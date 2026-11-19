У день виходу Grand Theft Auto VI — 19 листопада 2026 року — в мережі з’явився повний перелік композицій для головної поп-радіостанції гри, Flash FM. Ведучими оновленої станції стали шведська співачка Robyn та модель Алекс Консані.

За інформацією музичного видання Billboard, ефір Flash FM складається із суміші сучасних поп-хітів і танцювальної класики 90-х та 2000-х років.

Підтверджені треки на Flash FM

Плейлист станції об’єднує відомі поп-композиції виконавців різних поколінь. Серед підтверджених пісень — хіти Аріани Ґранде ("Break Free"), Біллі Айліш ("Lunch"), Charli xcx ("Good Ones"), Кайлі Міноуг ("Spinning Around"), Лани Дель Рей ("Crazy for You"), The Weeknd, Дуа Ліпи та багатьох інших.

Окрім сучасної поп-музики, у штат Леоніда повернулася легендарна радіостанція Vice City FM, що спеціалізується на хітах 1980-х років.

Ексклюзивний альбом

До виходу гри компанії Rockstar Games та Atlantic Records випустили Grand Theft Auto VI: The Album — збірку, до якої увійшли треки, записані спеціально для гри такими виконавцями, як Дуа Ліпа, Туве Лу та Каміла Кабельйо.

Видео дня

У GTA VI радіостанції та подкасти доступні не лише в транспортних засобах — головні герої можуть слухати музику, пересуваючись пішки, через навушники, підключені до їхнього внутрішньоігрового смартфона.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У користувачів PlayStation Network виникли масові проблеми з авторизацією за кілька годин до офіційного виходу Grand Theft Auto VI.

Rockstar Games зіткнулася з масштабним витоком матеріалів GTA VI: хакери почали публікувати відео з ігровим процесом ще до офіційного релізу. У мережі з'явилися кадри з персонажами та ігровими механіками.

Також Фокус повідомляв, що вихід GTA VI може обійтися економіці США приблизно в мільярд доларів через те, що частина геймерів планує брати відпустки або вихідні, щоб пограти в новинку.