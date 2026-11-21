Видеоигра GTA VI в первый день релиза собрала 3,79 млрд долларов, то есть примерно 170 млрд гривен. Данная сумма установила рекорд в индустрии развлечений.

За первый день продаж видеоигра Grand Theft Auto VI установила новый рекорд, заработав 3,79 млрд долларов. Об этом сообщила компания Take-Two Interactive.

"Розничные продажи Grand Theft Auto VI за первые сутки достигли $3,79 млрд, установив новый рекорд для индустрии развлечений независимо от формата и став самым большим запуском развлекательного продукта в истории", — говорится в заявлении компании.

Также отмечается, что к концу первого дня продаж 19 ноября всего было реализовано 32,5 миллиона копий GTA VI, включая предзаказы.

Для сравнения, фильм "Человек-паук: Абсолютно новый день" стал самым кассовым фильмом 2026 года, собрал в прокате 2,52 млрд долларов.

Видео дня

Стандартное издание стоит 80 долларов, а Ultimate Edition предлагается уже за 100 долларов.

Стоимость Grand Theft Auto VI Фото: скриншот

Поскольку объем игры составляет 212 ГБ, с 10 ноября для игроков были открыты предварительные загрузки файлов для платформ PlayStation и XBOX.

Стоит отметить, что на Metacritic GTA 6 получила 99 баллов со 100 возможных. Кроме того, Grand Theft Auto VI получила 7 номинаций на The Game Awards 2026.

Номинации Grand Theft Auto VI Фото: скриншот

Напомним, Фокус писал, чем заканчивается игра Grand Theft Auto 6. История Джейсона и Люсии может иметь три разные концовки.

Также напоминаем, что в день выхода GTA 6, 19 ноября 2026 года, в сети появился полный список композиций для главной поп-радиостанции игры, Flash FM.