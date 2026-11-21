Відеогра GTA VI у перший день виходу зібрала 3,79 млрд доларів, тобто приблизно 170 млрд гривень. Ця сума стала рекордом у розважальній індустрії.

За перший день продажів відеогра Grand Theft Auto VI встановила новий рекорд, заробивши 3,79 млрд доларів. Про це повідомила компанія Take-Two Interactive.

"Роздрібні продажі Grand Theft Auto VI за першу добу сягнули 3,79 млрд доларів, встановивши новий рекорд для індустрії розваг незалежно від формату та ставши найбільшим запуском розважального продукту в історії", — йдеться в заяві компанії.

Також зазначається, що наприкінці першого дня продажів 19 листопада загалом було реалізовано 32,5 мільйона копій GTA VI, включаючи попередні замовлення.

Для порівняння: фільм "Людина-павук: Абсолютно новий день" став найкасовішим фільмом 2026 року, зібравши у прокаті 2,52 млрд доларів.

Відео дня

Стандартне видання коштує 80 доларів, а Ultimate Edition — вже 100 доларів.

Вартість Grand Theft Auto VI Фото: скриншот

Оскільки обсяг гри становить 212 ГБ, з 10 листопада для гравців було відкрито попереднє завантаження файлів для платформ PlayStation та XBOX.

Варто зазначити, що на Metacritic GTA 6 отримала 99 балів із 100 можливих. Крім того, Grand Theft Auto VI отримала 7 номінацій на The Game Awards 2026.

Номінації Grand Theft Auto VI Фото: скриншот

Нагадаємо, що Фокус писав про те, чим закінчується гра Grand Theft Auto 6. Історія Джейсона та Люсії може мати три різні кінцівки.

Також нагадуємо, що в день виходу GTA 6, 19 листопада 2026 року, у мережі з’явився повний список композицій для головної поп-радіостанції гри, Flash FM.