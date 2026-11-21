Рекорд індустрії розваг: гра GTA VI заробила 3,79 млрд доларів за перший день продажів
Відеогра GTA VI у перший день виходу зібрала 3,79 млрд доларів, тобто приблизно 170 млрд гривень. Ця сума стала рекордом у розважальній індустрії.
За перший день продажів відеогра Grand Theft Auto VI встановила новий рекорд, заробивши 3,79 млрд доларів. Про це повідомила компанія Take-Two Interactive.
"Роздрібні продажі Grand Theft Auto VI за першу добу сягнули 3,79 млрд доларів, встановивши новий рекорд для індустрії розваг незалежно від формату та ставши найбільшим запуском розважального продукту в історії", — йдеться в заяві компанії.
Також зазначається, що наприкінці першого дня продажів 19 листопада загалом було реалізовано 32,5 мільйона копій GTA VI, включаючи попередні замовлення.
Для порівняння: фільм "Людина-павук: Абсолютно новий день" став найкасовішим фільмом 2026 року, зібравши у прокаті 2,52 млрд доларів.
Стандартне видання коштує 80 доларів, а Ultimate Edition — вже 100 доларів.
Оскільки обсяг гри становить 212 ГБ, з 10 листопада для гравців було відкрито попереднє завантаження файлів для платформ PlayStation та XBOX.
Варто зазначити, що на Metacritic GTA 6 отримала 99 балів із 100 можливих. Крім того, Grand Theft Auto VI отримала 7 номінацій на The Game Awards 2026.
Нагадаємо, що Фокус писав про те, чим закінчується гра Grand Theft Auto 6. Історія Джейсона та Люсії може мати три різні кінцівки.
Також нагадуємо, що в день виходу GTA 6, 19 листопада 2026 року, у мережі з’явився повний список композицій для головної поп-радіостанції гри, Flash FM.