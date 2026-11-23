Покойную писательницу Джилли Купер обвиняют в "умышленном плагиате" ряда произведений других авторов. Так, в романе "Пруденс" присутствуют несколько десятков фрагментов текста, которые, возможно, были скопированы у современников.

Среди тех, у кого Купер могла плагиатировать текст, — работы Сиры Макфаден "The Serial" и "The Franchise Affair" Джозефины Тейт. Об этом пишут издания The Guardian и The Observer.

В романе "Пруденс" 1978 года содержится не менее 35 фрагментов текста, в которых обнаружено сходство по структуре диалогов и развитию сюжета. Большинство заимствований, как пишут СМИ, касались именно романа Макфадена.

Дочь писательницы, Кэролайн Макфаден, сообщила, что рассматривает возможность подать в суд, и назвала такие действия покойной писательницы "допустимыми". По её словам, она рассматривает все "юридические варианты, поскольку этого нельзя допустить".

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"У меня просто кипит кровь от одной только мысли о том, что кто-то крадет работу моей матери, потому что я знаю, как упорно она трудилась над своим делом", — говорит дочь писательницы Сиры Макфаден.

По данным СМИ, покойная писательница в общей сложности продала более 11 млн экземпляров в Великобритании. На данный момент компания Disney+ выпустила два сезона её сериала "Соперницы" (The Rivals), а за свои заслуги в литературе и вклад в британскую культуру в 2016 году писательница получила титул Дамы (DBE — Dame Commander of the Order of the British Empire).

Ранее Фокус сообщал о том, как президента Аргентины Милея обвинили в плагиате речи в ООН. СМИ обнаружили "поразительное сходство" речи президента Аргентины со словами персонажа актёра Мартина Шина, сыгравшего президента США Джеда Бартлета в политическом сериале "Западное крыло" ("West Wing").

Впоследствии стало известно, что российские ученые массово крадут диссертации украинцев. Ученые в РФ переводят и публикуют под своими именами фрагменты из украинских диссертаций, которые находятся в свободном доступе.