"Академическое мародерство": российские ученые массово воруют диссертации украинцев, — расследование

Ученые в РФ переводят и публикуют под своими именами части из украинских диссертаций, которые находятся в свободном доступе. Количество таких случаев резко возросло после начала полномасштабной войны России против Украины.

Related video

О переводном плагиате российских ученых рассказали ученые и журналисты, которые выехали из России и создали медиа академического сообщества T-invariant. По словам авторов расследования, всплеск явления "академического мародерства" вызвало создание больших языковых моделей и улучшение качества автоматического перевода, которые совпали с началом полномасштабной войны в Украине.

Недавно выяснилось, что посвященная особенностям развития цифровой экономики статья доктора экономических наук, профессора и заслуженного деятеля науки Республики Дагестан Сергея Дохоляна в журнале "Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН" за 2024 год была дословным переводом части диссертации, которые годом ранее защитили на украинском в Киеве. Тогда же расследователи обнаружили другие переведенные на русский фрагменты той же украинской диссертации в "работе" соавторов из Чеченского и Дагестанского университетов. Журналисты предположили, что к плагиату была привлечена третья сторона, которая заранее подготовила тексты публикаций и затем продала их авторам.

В каких масштабах российские ученые плагиатят украинские диссертации

Для определения масштабов переводного плагиата в работах российских ученых T-invariant с помощью современных средств обработки естественных языков (NLP) сопоставил более 150 тысяч украиноязычных диссертаций с более чем тремя миллионами русскоязычных публикаций за период с 2012 по 2022 год. Из них более 100 русскоязычных публикаций содержали масштабные заимствования из украинских работ и были опубликованы позже даты защиты диссертации-первоисточника.

Из этой сотни расследователи исключили авторов, которые были аффилированы с украинскими университетами, и осталось 58 русскоязычных работ с плагиатом. Среди них есть два автора из Беларуси и по одному — из Кыргызстана, Казахстана и Китая. Другие ученые — из разных регионов России, от Владивостока до Санкт-Петербурга. Среди авторов есть студенты, аспиранты, доценты и профессора, а также проректор (из Российского государственного гуманитарного университета) и ректор (из Витебского государственного университета в Беларуси).

Количество статей с плагиатом в российских научных журналах за последние годы Фото: T-invariant

Напомним, в июне Служба внешней разведки Украины сообщала, что ученые бегут из РФ высокими темпами, которых не было даже в 1990-е годы. По словам разведчиков, к выезду российских ученых побуждают преследования, убийства и репрессии.

Активисты движения сопротивления "Желтая Лента" в мае сообщают, что во временно оккупированном Луганске появилась фейковая "Шалена бджілка" и другие копии известных украинских продуктов.