"Погружается в изоляцию": ученые бегут из РФ темпами, которых не было даже в 90-е, — СВР

Из-за преследований, убийств и репрессий российские ученые покидают территорию РФ такими быстрыми темпами, которых не было даже после распада Советского Союза и сложного экономического периода в 90-е годы 20-го века.

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Ежегодно государство-агрессор теряет около 1% собственных ученых, сообщила Служба внешней разведки Украины.

"Такие темпы "оттока мозгов" не фиксировались с конца 1990-х. За шесть лет страну покинули более 60 тысяч исследователей, больше всего — в сфере физики, информатики, астрономии и математики", — говорится в сообщении.

В СВР уточнили, что основными странами эмиграции для россиян становятся:

Германия;

США;

Швейцария;

Армения;

ОАЭ;

Казахстан.

Причиной подобной тенденции, утверждают в украинской разведке, является то, что российских ученых физически устраняют, сажают или подвергают абсурдным преследованиям.

В СВР напомнили, что среди погибших сейчас и разработчик "Искандера", и конструктор ГКБ "Марс", и кандидат технических наук, который стал жертвой черных риэлторов. Также к реальному заключению приговорили 77-летнего российского физика за "госизмену" и гидролога за "убийства 20-летней давности".

"Научная среда в РФ погружается в изоляцию, страх и деградацию. Политика кремля системно уничтожает науку", — отметили в разведке.

Напомним, 10 июня немецкая разведка сообщила, что РФ хочет отправить "зеленых человечков" в страны НАТО.

Фокус также писал о том, что украинские подростки, которые выехали за границу, уже не вернутся.