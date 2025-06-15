"Занурюється в ізоляцію": науковці втікають з РФ темпами, яких не було навіть у 90-ті, — СЗР

Через переслідування, вбивства та репресії російські науковці покидають територію РФ такими швидкими темпами, яких не було навіть після розпаду Радянського Союзу та складного економічного періоду у 90-ті роки 20-го сторіччя.

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Щорічно держава-агресор втрачає близько 1% власних науковців, повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

"Такі темпи "відтоку мізків" не фіксувалися з кінця 1990-х. За шість років країну покинули понад 60 тисяч дослідників, найбільше — у сфері фізики, інформатики, астрономії та математики", — йдеться у повідомленні.

В СЗР уточнили, що основними країнами еміграції для росіян стають:

Німеччина;

США;

Швейцарія;

Вірменія;

ОАЕ;

Казахстан.

Причиною подібної тенденції, стверджують в українській розвідці, є те, що російських учених фізично усувають, саджають або піддають абсурдним переслідуванням.

В СЗР нагадали, що серед загиблих наразі й розробник "Іскандера", й конструктор ДКБ "Марс", й кандидат технічних наук, який став жертвою чорних ріелторів. Також до реального ув'язнення засудили 77-річного російського фізика за "держзраду" та гідролога за "вбивства 20-річної давності".

"Наукове середовище в РФ занурюється в ізоляцію, страх і деградацію. Політика кремля системно знищує науку", — наголосили в розвідці.

Нагадаємо, 10 червня німецька розвідка повідомила, що РФ хоче відправити "зелених чоловічків" до країни НАТО.

Фокус також писав про те, що українські підлітки, які виїхали за кордон, уже не повернуться.