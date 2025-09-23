"Академічне мародерство": російські науковці масово крадуть дисертації українців, — розслідування

Науковці у РФ перекладають і публікують під своїми іменами частини з українських дисертацій, які знаходяться у вільному доступі. Кількість таких випадків різко зросла після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Про перекладний плагіат російських науковців розповіли вчені та журналісти, які виїхали з Росії та створили медіа академічної спільноти T-invariant. За словами авторів розслідування, сплеск явища "академічного мародерства" спричинило створення великих мовних моделей і покращення якості автоматичного перекладу, що збіглися з початком повномасштабної війни в Україні.

Нещодавно з'ясувалося, що присвячена особливостям розвитку цифрової економіки стаття доктора економічних наук, професора та заслуженого діяча науки Республіки Дагестан Сергія Дохоляна в журналі "Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН" за 2024 рік була дослівним перекладом частини дисертації, які роком раніше захистили українською у Києві. Тоді ж розслідувачі виявили інші перекладені російською фрагменти тієї ж української дисертації в "роботі" співавторів з Чеченського та Дагестанського університетів. Журналісти припустили, що до плагіату була залучена третя сторона, яка заздалегідь підготувала тексти публікацій і потім продала їх авторам.

В яких масштабах російські науковці плагіатять українські дисертації

Для визначення масштабів перекладного плагіату в роботах російських науковців T-invariant за допомогою сучасних засобів обробки природних мов (NLP) зіставив понад 150 тисяч україномовних дисертацій з понад трьома мільйонами російськомовних публікацій за період з 2012 по 2022 рік. З них понад 100 російськомовних публікацій містили масштабні запозичення з українських робіт і були опубліковані пізніше дати захисту дисертації-першоджерела.

З цієї сотні розслідувачі виключили авторів, які були афілійовані з українськими університетами, та лишилося 58 російськомовних робіт з плагіатом. Серед них є два автори з Білорусі та по одному — з Киргизстану, Казахстану та Китаю. Інші науковці — з різних регіонів Росії, від Владивостока до Санкт-Петербурга. Серед авторів є студенти, аспіранти, доценти й професори, і навіть проректор (з Російського державного гуманітарного університету) і ректор (з Вітебського державного університету в Білорусі).

Кількість статей з плагіатом в російських наукових журналах за останні роки Фото: T-invariant

Нагадаємо, у червні Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що науковці втікають з РФ високими темпами, яких не було навіть у 1990-ті роки. За словами розвідників, до виїзду російських вчених спонукають переслідування, вбивства та репресії.

