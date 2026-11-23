Покійна письменниця Джиллі Купер звинувачують в "навмисному плагіаті" низки робіт інших авторів. Так у романі "Пруденс" присутні кількадесят фрагментів тексту, який могли бути скопійовані в сучасників.

Серед тих, у кого могла Купер сплагіатити текст, є роботи Сіри МакФаден "The Serial" та "The Franchise Affair" Джозефіни Тейт. Про це пишуть видання The Guardian та The Observer.

В романі "Пруденс" 1978 року містяться щонайменше 35 фрагментів тексту, в яких знайшли схожість за структурою діалогів та розвитком текстів. Найбільше запозичень, як пишуть ЗМІ, стосувалися саме роману МакФаден.

Донька письменниці, Керолайн МакФаден, повідомила, що розглядає можливість подати до суду та назвала такі дії покійної письменниці "неприпустимими". За її словами, вона розглядає всі "юридичні варіанти, оскільки це не можна допустити".

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"У мене просто кипить кров від думки про те, що хтось краде роботу моєї матері, бо я знаю, як наполегливо вона працювала над своєю справою", — говорить донька письменниці Сіри МакФаден.

За даними ЗМІ, покійна авторка сукупно продала понад 11 млн примірників у Великій Британії. Наразі компанія Disney+ випустило два сезони її роботи "Суперники" (The Rivals), а за свої заслуги в літературі та за внесок у британську культуру в 2016-му письменниця отримала титул Дами (DBE — Dame Commander of the Order of the British Empire).

Раніше Фокус повідомляв про те, як президента Аргентини Мілея звинуватили в плагіаті промови в ООН.ЗМІ знайшли "надзвичайну схожість" промови президента Аргентини зі словами персонажа актора Мартіна Шина, який грав президента США Джеда Бартлета в політичному серіалі "Західне Крило" (West Wing").

Згодом стало відомо, що російські науковці масово крадуть дисертації українців. Науковці у РФ перекладають і публікують під своїми іменами частини з українських дисертацій, які знаходяться у вільному доступі.